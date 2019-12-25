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Культура
2019-12-25T00:35+0300
https://ria.ru/20191225/1562800452.html
Генри Кавилл рассказал о мучительной диете перед съемками "Ведьмака"
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РИА Новости

Генри Кавилл рассказал о мучительной диете перед съемками "Ведьмака"

00:35 25.12.2019
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© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл на шоу Грэма Нортона рассказал об изнурительной диете, которой должен был придерживаться перед съемками сериала "Ведьмак", чтобы лучше смотреться в кадре, сообщает Daily Mail.
"В течение трех дней я практически не пил. В первый день я мог употребить полтора литра воды, во второй — пол-литра, в третий — вообще без жидкости", — объяснил актер.
"А на шестой день — похороны", — пошутил телеведущий Грэм Нортон.
Кавилл решился на такую "сушку" для того чтобы хорошо были видны мышцы в обнаженных сценах.
Сериал "Ведьмак", основанный на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, вышел на Netflix на прошлой неделе и сразу стал одним из самых успешных проектов компании.
В рейтинге IMDb он за несколько дней обогнал научно-фантастическое шоу "Очень странные дела" и криминальную драму "Острые козырьки".
Кадр из сериала Ведьмак
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflix
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