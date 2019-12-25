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Культура
2019-12-25T04:08+0300
https://ria.ru/20191225/1562796772.html
Тейлор Свифт показала, как придумала и записала песню за сутки
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РИА Новости

Тейлор Свифт показала, как придумала и записала песню за сутки

04:08 25.12.2019
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт показала на видео, что ей хватило суток на то, чтобы сочинить, записать и выпустить новую песню про Рождество, сообщает Daily Mail.
Композиция называется Christmas Tree Farm ("Питомник елок на Рождество"), певица презентовала ее 5 декабря.
В начале недели исполнительница выложила в Сеть видео, в котором продемонстрировала фанатам процесс создания трека с продюсером Джимми Нейпсом.
В начале ролика только что проснувшаяся Свифт в пижаме рассказывает о том, как появилась идея написать такую песню, в следующем отрывке она показывает, как подбирает к ней музыку, затем – исполняет уже чистовой вариант на пианино. Потом они с продюсером выбирают аранжировку и ритм и записывают аудио: Свифт в наушниках около микрофона, а Нейпс – за пианино.
Через пять дней Свифт уже выложила композицию в Сеть.
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)
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