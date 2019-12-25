Тейлор Свифт показала, как придумала и записала песню за сутки

В начале ролика только что проснувшаяся Свифт в пижаме рассказывает о том, как появилась идея написать такую песню, в следующем отрывке она показывает, как подбирает к ней музыку, затем – исполняет уже чистовой вариант на пианино. Потом они с продюсером выбирают аранжировку и ритм и записывают аудио: Свифт в наушниках около микрофона, а Нейпс – за пианино.