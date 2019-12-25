Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Годы непрерывных боевых действий в горах, опыт применения новых видов вооружения и тактики — ровно 40 лет назад началась война в Афганистане. Двадцать пятого декабря 1979-го афганскую границу пересекли колонны 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа СССР. О наиболее значительных операциях той поры — в материале РИА Новости.
Контроль над Панджшером
С первых дней Афганской войны боевики полевого командира Ахмад-Шаха Масуда стали методично обстреливать советские колонны, проходящие через Панджшерское ущелье. Здесь через перевал Саланг пролегла трасса, соединяющая Кабул с территорией СССР.
Командование 40-й армии делало все возможное, чтобы контролировать Панджшер — от этого зависело снабжение войск. Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
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Была сформирована тактическая группировка из пяти батальонов общей численностью в тысячу штыков. Огневую поддержку обеспечивали вертолетная эскадрилья и артиллерийские подразделения. Боевые действия начались 9 апреля 1980-го в пять утра. Советские войска с ходу взяли населенный пункт Паси-Шахи-Мардан, где располагался штаб группировки Масуда. Сразу же бойцы 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, спешившись, зачистили ущелье на 30 километров вглубь на северо-восток.
Противника лишили мозгового центра с минимальными для советской стороны потерями. И хотя тяжелораненый Ахмад-Шах Масуд сумел скрыться, операцию признали успешной. Впрочем, командование 40-й армии решило не оставлять в занятых кишлаках ущелья воинские подразделения и вывело солдат.
© РИА Новости / Андрей СоломоновВертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан
Прикрывать захваченные территории остался 322-й пехотный полк 8-й дивизии афганской армии. В скором времени его выдавила из региона вновь собравшаяся с силами группировка Масуда. В последующие годы Советской армии еще не раз пришлось иметь с ним дело.
Битва за Кунар
На протяжении всей войны афганских моджахедов поддерживали оружием, военными инструкторами и бойцами пакистанские единомышленники. Особенно проблемной в этом отношении была провинция Кунар, расположенная в сложной горной местности на границе двух государств.
В этом районе провели четыре общевойсковые операции. Последняя, в 1985 году, стала крупнейшей. Ее возглавил начальник оперативной Группы управления Минобороны СССР генерал армии Валентин Варенников. Поводом послужила гибель 29 советских военнослужащих, попавших в засаду 21 апреля 1985-го в двух километрах северо-восточнее Асадабада. Поисково-спасательная группа, которую отправили на эвакуацию выживших, наткнулась на ожесточенное сопротивление боевиков. Командование 40-й армии приняло решение о зачистке региона.
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В боевых действиях приняли участие около 17 тысяч военнослужащих Советской армии и правительственных войск Афганистана. Им противостояли порядка девяти тысяч душманов. Основная фаза операции началась 19 мая и продлилась до 12 июня. В ходе ожесточенных боев особо отличился личный состав 4-й роты 149-го мотострелкового полка у кишлака Коньяк.
Совершавшее пеший марш подразделение попало в засаду, устроенную душманами и пакистанскими наемниками из отряда "Черный аист". Оказавшись в полном окружении, пехотинцы приняли неравный бой. "Духи" же изначально занимали более выгодное положение на высотах и открыли огонь по роте из всех калибров. Мотострелков поддержала советская артиллерия и авиация. Спустя сутки боевиков удалось уничтожить и разогнать, но рота понесла тяжелые потери — 22 погибших и десятки раненых.
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Всего по итогам операции в провинции Кунар противник потерял убитыми более 4200 человек. Советским войскам удалось захватить и уничтожить более 100 артиллерийских орудий и минометов, около 200 крупнокалиберных пулеметов, свыше 160 складов, два с половиной миллиона различных боеприпасов и учебно-подготовительный центр.
Кроме того, была деблокирована автодорога Джелалабад — Барикот, что позволило обеспечить относительно безопасное снабжение Асадабада вплоть до вывода гарнизона в 1988-м.
"Западня"
Операция "Западня", проведенная с 18 по 26 августа 1986-го, стала одним из наиболее масштабных общевойсковых мероприятий советских войск с минимальными потерями за всю Афганскую войну. Цель — ликвидация органов тылового обеспечения и формирований вооруженной оппозиции "Западной объединенной группировки" влиятельного полевого командира Исмаил-хана.
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В ходе боевых действий командование 40-й армии активно применяло тактические воздушные десанты — высадку военнослужащих на поле боя с вертолетов. Операцию провели в три этапа на широком фронте равнинного и горного участков страны: в окрестностях Герата, у границы с Ираном и в горном районе Шаршари.
В боях участвовали десять советских и 18 афганских правительственных батальонов. Только 21 августа группировка армейской авиации высадила в район сражений около тысячи десантников. А за все семь дней операции налет каждого из экипажей вертолетов составил от 30 до 100 часов. Ключевым успехом для советских войск стали захват и уничтожение базы Кокари-Шаршали, что серьезно подорвало веру населения провинции Герат в возможности и силу оппозиции, в рядах которой сразу же наметился раскол.
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Часть душманских отрядов после падения базы перешла на сторону официального правительства. Всего советские войска уничтожили 26 складов с оружием и боеприпасами, 25 приспособленных к обороне глинобитных домов-крепостей, 32 пещеры-укрытия.
"Магистраль"
С 23 ноября 1987-го по 10 января 1988 года 40-я армия провела свою последнюю крупную общевойсковую операцию в Афганистане — "Магистраль" — с целью прорыва многолетней военной и экономической блокады округа Хост. Вооруженная оппозиция собиралась отторгнуть эту территорию от ДРА и создать там независимое государство. Необходимо было сорвать эти планы. Командование привлекло к операции 5600 военнослужащих.
© РИА Новости / В. КиселевРайон города Герат, контролируемый оппозицией. Республика Афганистан. 1988 год
Район города Герат, контролируемый оппозицией. Республика Афганистан. 1988 год
Наиболее ярким эпизодом стал бой на высоте 3234, который приняла небезызвестная девятая рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Тридцать девять советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских коммандос, потеряв убитыми шестерых. За десять часов сражения десантники отбили 12 вражеских атак. Противник неоднократно подбирался к позициям роты на расстояние броска гранаты (25-30 метров), но не смог прорвать оборону ни на одном участке. Практически все выжившие гвардейцы к концу боя были ранены, однако высоту не оставили, пока по прикрываемой ими дороге не проследовал последний конвой с гуманитарной помощью в сторону города Хост.
Режиссер Федор Бондарчук, экранизировавший эту историю в 2006-м (фильм "9-я рота"), о многом умолчал, сделав акцент на том, что десантников якобы забыли в горах. На самом же деле командование 345-го полка наблюдало за боем с соседней высоты. Полковая артиллерия постоянно обстреливала наступающих душманов.
© РИА Новости / Андрей СоломоновВывод советских войск из Афганистана. Первая колонна отправляется на родину
Вывод советских войск из Афганистана. Первая колонна отправляется на родину
В критический момент к роте с боями пробился разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона в количестве 12 человек под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова. Осажденным доставили боеприпасы. Для обеспечения устойчивой связи с подразделением использовался самолет-ретранслятор, барражировавший над районом боевых действий.
Операция "Магистраль" завершилась успешно. Долгую военную и экономическую блокаду Хоста прорвали. Отдельное государство на территории провинции не возникло, а противник так и не оправился от поражения.