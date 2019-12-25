Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Годы непрерывных боевых действий в горах, опыт применения новых видов вооружения и тактики — ровно 40 лет назад началась война в Афганистане. Двадцать пятого декабря 1979-го афганскую границу пересекли колонны 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа СССР. О наиболее значительных операциях той поры — в материале РИА Новости.

Контроль над Панджшером

С первых дней Афганской войны боевики полевого командира Ахмад-Шаха Масуда стали методично обстреливать советские колонны, проходящие через Панджшерское ущелье. Здесь через перевал Саланг пролегла трасса, соединяющая Кабул с территорией СССР.

Командование 40-й армии делало все возможное, чтобы контролировать Панджшер — от этого зависело снабжение войск. Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.

Была сформирована тактическая группировка из пяти батальонов общей численностью в тысячу штыков. Огневую поддержку обеспечивали вертолетная эскадрилья и артиллерийские подразделения. Боевые действия начались 9 апреля 1980-го в пять утра. Советские войска с ходу взяли населенный пункт Паси-Шахи-Мардан, где располагался штаб группировки Масуда. Сразу же бойцы 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, спешившись, зачистили ущелье на 30 километров вглубь на северо-восток.

Противника лишили мозгового центра с минимальными для советской стороны потерями. И хотя тяжелораненый Ахмад-Шах Масуд сумел скрыться, операцию признали успешной. Впрочем, командование 40-й армии решило не оставлять в занятых кишлаках ущелья воинские подразделения и вывело солдат.

© РИА Новости / Андрей Соломонов Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан © РИА Новости / Андрей Соломонов Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан

Прикрывать захваченные территории остался 322-й пехотный полк 8-й дивизии афганской армии. В скором времени его выдавила из региона вновь собравшаяся с силами группировка Масуда. В последующие годы Советской армии еще не раз пришлось иметь с ним дело.

Битва за Кунар

На протяжении всей войны афганских моджахедов поддерживали оружием, военными инструкторами и бойцами пакистанские единомышленники. Особенно проблемной в этом отношении была провинция Кунар, расположенная в сложной горной местности на границе двух государств.

В этом районе провели четыре общевойсковые операции. Последняя, в 1985 году, стала крупнейшей. Ее возглавил начальник оперативной Группы управления Минобороны СССР генерал армии Валентин Варенников. Поводом послужила гибель 29 советских военнослужащих, попавших в засаду 21 апреля 1985-го в двух километрах северо-восточнее Асадабада. Поисково-спасательная группа, которую отправили на эвакуацию выживших, наткнулась на ожесточенное сопротивление боевиков. Командование 40-й армии приняло решение о зачистке региона.

В боевых действиях приняли участие около 17 тысяч военнослужащих Советской армии и правительственных войск Афганистана. Им противостояли порядка девяти тысяч душманов. Основная фаза операции началась 19 мая и продлилась до 12 июня. В ходе ожесточенных боев особо отличился личный состав 4-й роты 149-го мотострелкового полка у кишлака Коньяк.

Совершавшее пеший марш подразделение попало в засаду, устроенную душманами и пакистанскими наемниками из отряда "Черный аист". Оказавшись в полном окружении, пехотинцы приняли неравный бой. "Духи" же изначально занимали более выгодное положение на высотах и открыли огонь по роте из всех калибров. Мотострелков поддержала советская артиллерия и авиация. Спустя сутки боевиков удалось уничтожить и разогнать, но рота понесла тяжелые потери — 22 погибших и десятки раненых.

Всего по итогам операции в провинции Кунар противник потерял убитыми более 4200 человек. Советским войскам удалось захватить и уничтожить более 100 артиллерийских орудий и минометов, около 200 крупнокалиберных пулеметов, свыше 160 складов, два с половиной миллиона различных боеприпасов и учебно-подготовительный центр.

Кроме того, была деблокирована автодорога Джелалабад — Барикот, что позволило обеспечить относительно безопасное снабжение Асадабада вплоть до вывода гарнизона в 1988-м.

"Западня"

Операция "Западня", проведенная с 18 по 26 августа 1986-го, стала одним из наиболее масштабных общевойсковых мероприятий советских войск с минимальными потерями за всю Афганскую войну. Цель — ликвидация органов тылового обеспечения и формирований вооруженной оппозиции "Западной объединенной группировки" влиятельного полевого командира Исмаил-хана.

В ходе боевых действий командование 40-й армии активно применяло тактические воздушные десанты — высадку военнослужащих на поле боя с вертолетов. Операцию провели в три этапа на широком фронте равнинного и горного участков страны: в окрестностях Герата, у границы с Ираном и в горном районе Шаршари.

В боях участвовали десять советских и 18 афганских правительственных батальонов. Только 21 августа группировка армейской авиации высадила в район сражений около тысячи десантников. А за все семь дней операции налет каждого из экипажей вертолетов составил от 30 до 100 часов. Ключевым успехом для советских войск стали захват и уничтожение базы Кокари-Шаршали, что серьезно подорвало веру населения провинции Герат в возможности и силу оппозиции, в рядах которой сразу же наметился раскол.

Часть душманских отрядов после падения базы перешла на сторону официального правительства. Всего советские войска уничтожили 26 складов с оружием и боеприпасами, 25 приспособленных к обороне глинобитных домов-крепостей, 32 пещеры-укрытия.

"Магистраль"

С 23 ноября 1987-го по 10 января 1988 года 40-я армия провела свою последнюю крупную общевойсковую операцию в Афганистане — "Магистраль" — с целью прорыва многолетней военной и экономической блокады округа Хост. Вооруженная оппозиция собиралась отторгнуть эту территорию от ДРА и создать там независимое государство. Необходимо было сорвать эти планы. Командование привлекло к операции 5600 военнослужащих.

Наиболее ярким эпизодом стал бой на высоте 3234, который приняла небезызвестная девятая рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Тридцать девять советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских коммандос, потеряв убитыми шестерых. За десять часов сражения десантники отбили 12 вражеских атак. Противник неоднократно подбирался к позициям роты на расстояние броска гранаты (25-30 метров), но не смог прорвать оборону ни на одном участке. Практически все выжившие гвардейцы к концу боя были ранены, однако высоту не оставили, пока по прикрываемой ими дороге не проследовал последний конвой с гуманитарной помощью в сторону города Хост.

Режиссер Федор Бондарчук, экранизировавший эту историю в 2006-м (фильм "9-я рота"), о многом умолчал, сделав акцент на том, что десантников якобы забыли в горах. На самом же деле командование 345-го полка наблюдало за боем с соседней высоты. Полковая артиллерия постоянно обстреливала наступающих душманов.

© РИА Новости / Андрей Соломонов Вывод советских войск из Афганистана. Первая колонна отправляется на родину © РИА Новости / Андрей Соломонов Вывод советских войск из Афганистана. Первая колонна отправляется на родину

В критический момент к роте с боями пробился разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона в количестве 12 человек под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова. Осажденным доставили боеприпасы. Для обеспечения устойчивой связи с подразделением использовался самолет-ретранслятор, барражировавший над районом боевых действий.