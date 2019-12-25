В австралийском зоопарке волонтеры устроили животным Рождество

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В зоопарке Аделаиды (Австралия) волонтеры за несколько дней до Рождества преподнесли животным подарки, сообщает Daily Mail.
Волонтеры упаковали праздничное угощение для зверей в рождественскую бумагу с бантами.
Сотрудник зоопарка Джейсон Хакоф отметил, что животные очень радуются, когда находят нечто новое в своих домиках.
Кто-то с любопытством осматривал подарок, прежде, чем открыть. А кто-то с нетерпением разрывал, чтобы сразу же узнать о содержимом. В зоопарке подчеркивают, что такие праздники устраиваются для того, чтобы создать для животных более благоприятную среду, развивающую их физические и умственные способности.
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