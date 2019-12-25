В австралийском зоопарке волонтеры устроили животным Рождество

Кто-то с любопытством осматривал подарок, прежде, чем открыть. А кто-то с нетерпением разрывал, чтобы сразу же узнать о содержимом. В зоопарке подчеркивают, что такие праздники устраиваются для того, чтобы создать для животных более благоприятную среду, развивающую их физические и умственные способности.