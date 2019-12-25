В США ученые сняли на видео очень редкую рыбу с ногами

Ученые взяли специальную подводную камеру, чтобы снять жизнь обитателей морских глубин. Просматривая видеозаписи, они заметили камень, оторвавшийся от дна. Но, приглядевшись, поняли, что это рыба, которая передвигается по шагом с помощью плавников.

Глубоководные удильщики могут достигать полутора метров в длину и весить около 50 килограммов. У этих рыб плотная липкая кожа с рисунком, позволяющим им маскироваться на морском дне. Это плотоядные хищники, способные съесть рыбу вдвое больше их самих.