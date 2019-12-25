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Туризм
2019-12-25T03:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562784185.html
В США ученые сняли на видео очень редкую рыбу с ногами
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/21/1562772131_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_5f846af42899cfb577e3c7cf87f5e4b6.jpg
РИА Новости

В США ученые сняли на видео очень редкую рыбу с ногами

03:16 25.12.2019
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© Фото : NOAAРедкая рыба-удильщик Шефера, обнаруженная учеными NOAA в Мексиканском заливе
Редкая рыба-удильщик Шефера, обнаруженная учеными NOAA в Мексиканском заливе
© Фото : NOAA
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Исследователи из Флориды сняли на глубине более 900 метров глубоководного удильщика, который передвигается на плавниках, словно на ногах, сообщает Daily Mail.
Ученые взяли специальную подводную камеру, чтобы снять жизнь обитателей морских глубин. Просматривая видеозаписи, они заметили камень, оторвавшийся от дна. Но, приглядевшись, поняли, что это рыба, которая передвигается по шагом с помощью плавников.
Глубоководные удильщики могут достигать полутора метров в длину и весить около 50 килограммов. У этих рыб плотная липкая кожа с рисунком, позволяющим им маскироваться на морском дне. Это плотоядные хищники, способные съесть рыбу вдвое больше их самих.
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