Мажор, декабристы и Серый Волк. Что смотреть в кино

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Режиссер "Текста" Клим Шипенко показывает, как перевоспитать мажора, отправив его в XIX век, в "Холопе". Павел Прилучный, Максим Матвеев и Иван Янковский появляются в образах декабристов в историческом экшене "Союз спасения". А Никита Ефремов и Иван Охлобыстин озвучивают сказку "Иван Царевич и Серый Волк 4". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.

Мажор в лаптях

Картина "Холоп" — это поговорка "из грязи в князи", только наоборот. Миллионер (Александр Самойленко) решил преподать урок избалованному сыну (Милош Бикович), чтобы тот стал приличным человеком, научился радоваться простым вещам, дружить и любить. В результате "золотой мальчик" Гриша попадает в аварию, а когда приходит в себя, обнаруживает, что он в 1860 году — слуга в барской усадьбе.

Режиссера этого "представления" сыграл Иван Охлобыстин.

"Мы хотели, чтобы зритель не только веселился, но и сопереживал, может быть, даже мог поплакать, — приводят прокатчики слова режиссера Клима Шипенко. — Милош, я считаю, сербский подарок российскому кинематографу. Он красивый, умный, смешной, у него такая свободная западная органика".

Главную женскую роль сыграла Александра Бортич. По мнению Шипенко, она лучше всего подходит Милошу. "Ведь когда "делаешь" такую пару, важно смотреть на органику, а между ними была химия, искра", — пояснил режиссер.

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Милош Бикович в фильме "Холоп" 1 из 4 Милош Бикович в фильме "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Ольга Дибцева в фильме "Холоп" 2 из 4 Ольга Дибцева в фильме "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Ольга Дибцева и Софья Зайка в фильме "Холоп" 3 из 4 Ольга Дибцева и Софья Зайка в фильме "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Холоп" 4 из 4 Кадр из фильма "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 1 из 4 Милош Бикович в фильме "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 2 из 4 Ольга Дибцева в фильме "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 3 из 4 Ольга Дибцева и Софья Зайка в фильме "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 4 из 4 Кадр из фильма "Холоп" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Для съемок построили деревню в Пушкинских Горах и много работали на улице. Это стало испытанием для Биковича.

"Съемочный процесс для меня оказался очень сложным, у меня появилась аллергия практически на все: на сено, лошадей, лапти. Было сложно, но интересно. Узнал много нового о старой русской культуре. Например, когда мы снимали сцену у костра, праздник Ивана Купалы, я долго думал, кто же та девушка, которая купала Ивана? — признался актер. — Но потом мне объяснили значение этого дня. Скажу честно, я и слово "холоп" не сразу понял".

Декабристы на новый лад

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Леонид Бичевин и Максим Матвеев в фильме "Союз спасения" 1 из 6 Леонид Бичевин и Максим Матвеев в фильме "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Сцена из фильма "Союз спасения" 2 из 6 Сцена из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Фрагмент из фильма "Союз спасения" 3 из 6 Фрагмент из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Союз спасения" 4 из 6 Кадр из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Сцена из фильма "Союз спасения" 5 из 6 Сцена из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" На съемках фильма "Союз спасения" 6 из 6 На съемках фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" 1 из 6 Леонид Бичевин и Максим Матвеев в фильме "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" 2 из 6 Сцена из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" 3 из 6 Фрагмент из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" 4 из 6 Кадр из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" 5 из 6 Сцена из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" 6 из 6 На съемках фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ"

Костюмированный исторический экшен "Союз спасения" от режиссера "Викинга" Андрея Кравчука с размахом показывает восстание декабристов.

Фильм — о событиях, которые привели к столкновению на Сенатской площади зимой 1825 года между декабристами и правительственными войсками. Молодых офицеров, жаждущих изменений, сыграли Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Павел Прилучный (Павел Пестель), Максим Матвеев (Сергей Трубецкой), Иван Янковский (Михаил Бестужев-Рюмин) и другие. Виталий Кищенко перевоплотился в Александра I, а Иван Колесников — в Николая I.

"Это картина о первом серьезном противостоянии людей, которые желали своей родине лучшего, — цитируют прокатчики режиссера Андрея Кравчука. — И те, кто был на стороне правительства и Николая I, и те, кто был на стороне декабристов".

© Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Союз спасения" © Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Союз спасения"

Над сценарием несколько лет работал Никита Высоцкий, к которому за год до съемок присоединился Олег Маловичко. Они совместили историческую драму, экшен и политический триллер.

Новая сказка про Серого Волка

Уже в четвертый раз Иван Царевич и Серый Волк отправляются в опасное приключение, герои попадут на всесказочный конкурс песни в Трисемнадцатом царстве.

© Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" 1 из 4 Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" Иван Царевич в мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк 4" 2 из 4 Иван Царевич в мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" 3 из 4 Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" Сцена из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" 4 из 4 Сцена из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" 1 из 4 Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" 2 из 4 Иван Царевич в мультфильме "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" 3 из 4 Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино" 4 из 4 Сцена из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" © Предоставлено кинокомпанией "Наше Кино"

"Хоть мне и говорят иногда, что мой герой, Иван, внешне похож на меня, но я точно знаю: когда мультфильм придумывали и рисовали, еще не было речи про то, что озвучить его предложат мне, — рассказал Никита Ефремов. — С другой стороны, у нас есть что-то общее в характере, например, наивное детское желание, чтобы все было хорошо".