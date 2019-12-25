Мажор, декабристы и Серый Волк. Что смотреть в кино

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Режиссер "Текста" Клим Шипенко показывает, как перевоспитать мажора, отправив его в XIX век, в "Холопе". Павел Прилучный, Максим Матвеев и Иван Янковский появляются в образах декабристов в историческом экшене "Союз спасения". А Никита Ефремов и Иван Охлобыстин озвучивают сказку "Иван Царевич и Серый Волк 4". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.
Мажор в лаптях
Картина "Холоп" — это поговорка "из грязи в князи", только наоборот. Миллионер (Александр Самойленко) решил преподать урок избалованному сыну (Милош Бикович), чтобы тот стал приличным человеком, научился радоваться простым вещам, дружить и любить. В результате "золотой мальчик" Гриша попадает в аварию, а когда приходит в себя, обнаруживает, что он в 1860 году — слуга в барской усадьбе.
Режиссера этого "представления" сыграл Иван Охлобыстин.
"Мы хотели, чтобы зритель не только веселился, но и сопереживал, может быть, даже мог поплакать, — приводят прокатчики слова режиссера Клима Шипенко. — Милош, я считаю, сербский подарок российскому кинематографу. Он красивый, умный, смешной, у него такая свободная западная органика".
Главную женскую роль сыграла Александра Бортич. По мнению Шипенко, она лучше всего подходит Милошу. "Ведь когда "делаешь" такую пару, важно смотреть на органику, а между ними была химия, искра", — пояснил режиссер.
Для съемок построили деревню в Пушкинских Горах и много работали на улице. Это стало испытанием для Биковича.
"Съемочный процесс для меня оказался очень сложным, у меня появилась аллергия практически на все: на сено, лошадей, лапти. Было сложно, но интересно. Узнал много нового о старой русской культуре. Например, когда мы снимали сцену у костра, праздник Ивана Купалы, я долго думал, кто же та девушка, которая купала Ивана? — признался актер. — Но потом мне объяснили значение этого дня. Скажу честно, я и слово "холоп" не сразу понял".
Костюмированный исторический экшен "Союз спасения" от режиссера "Викинга" Андрея Кравчука с размахом показывает восстание декабристов.
Фильм — о событиях, которые привели к столкновению на Сенатской площади зимой 1825 года между декабристами и правительственными войсками. Молодых офицеров, жаждущих изменений, сыграли Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Павел Прилучный (Павел Пестель), Максим Матвеев (Сергей Трубецкой), Иван Янковский (Михаил Бестужев-Рюмин) и другие. Виталий Кищенко перевоплотился в Александра I, а Иван Колесников — в Николая I.
"Это картина о первом серьезном противостоянии людей, которые желали своей родине лучшего, — цитируют прокатчики режиссера Андрея Кравчука. — И те, кто был на стороне правительства и Николая I, и те, кто был на стороне декабристов".
"Хоть мне и говорят иногда, что мой герой, Иван, внешне похож на меня, но я точно знаю: когда мультфильм придумывали и рисовали, еще не было речи про то, что озвучить его предложат мне, — рассказал Никита Ефремов. — С другой стороны, у нас есть что-то общее в характере, например, наивное детское желание, чтобы все было хорошо".
Над сценарием сказки снова работал "Квартет И", так что скучать зрителям наверняка не придется.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.