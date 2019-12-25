Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2019-12-25T06:50+0300
https://ria.ru/20191225/1562778771.html
Эксперты рассказали, как меняется спрос на туры в Португалию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155034/22/1550342224_0:33:3289:1883_1036x0_80_0_0_0e0665966d8f00210e14832ec580ea0e.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как меняется спрос на туры в Португалию

06:50 25.12.2019
1304
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтраны мира. Португалия
Страны мира. Португалия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские туристы все чаще покупают туры в Португалию, сообщает АТОР.
Туроператоры отмечают, что летом спрос на путевки в эту страны увеличился как минимум на 10 процентов. Причем, все чаще туристы выбирают не пляжный отдых, а экскурсионные программы по Лиссабону и другим городам.
Информацию компаний о росте интереса к направлению подтверждают и данные пограничной службы ФСБ России. Так, за девять месяцев текущего года с целью туризма в Португалию отправились 39 тысяч россиян, что на 18 процентов превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Рост популярности обеспечивает простота получения визы — в Москве ее выдают за пять дней, в регионах этот срок чуть больше. А также то, что Португалии много достопримечательностей, в том числе внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и весьма приемлемые по сравнению с соседними странами цены.
Минус направления — высокая стоимость перелета, что особенно заметно в пиковые даты. Хотя сейчас — период раннего бронирования туров, отели предоставляют скидки до 30 процентов от стандартной цены. Также с дисконтом можно купить экскурсионные туры и сэкономить при покупке авиабилетов за несколько недель до вылета.
Остров Сан-Мигел, входящий в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, в Португалии
4 декабря, 08:00Туризм
Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана
122111
ТуризмТуризмАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмПортугалия
Рекомендуем
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В петербургском аэропорту с января введут режим открытого неба
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
АТОР: Япония станет доступнее для российских туристов
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи.
Эксперты рассказали о популярности системы "все включено" у россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
12:43Ученые выяснили, когда начинается старение человека
12:43На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота
12:41Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
Лента новостейМолния