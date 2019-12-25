Эксперты рассказали, как меняется спрос на туры в Португалию

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российские туристы все чаще покупают туры в Португалию, Российские туристы все чаще покупают туры в Португалию, сообщает АТОР.

Туроператоры отмечают, что летом спрос на путевки в эту страны увеличился как минимум на 10 процентов. Причем, все чаще туристы выбирают не пляжный отдых, а экскурсионные программы по Лиссабону и другим городам.

Информацию компаний о росте интереса к направлению подтверждают и данные пограничной службы ФСБ России. Так, за девять месяцев текущего года с целью туризма в Португалию отправились 39 тысяч россиян, что на 18 процентов превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Рост популярности обеспечивает простота получения визы — в Москве ее выдают за пять дней, в регионах этот срок чуть больше. А также то, что Португалии много достопримечательностей, в том числе внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и весьма приемлемые по сравнению с соседними странами цены.