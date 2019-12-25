Первая выставка Музея дизайна открылась в Западном крыле Третьяковки

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Выставка, рассказывающая об истории российского промышленного дизайна "Мир! Дружба! Дизайн!" на примере электромобиля "Калашников", самовара-спутника и вазы из гильзы открылась в Западном крыле Новой Третьяковки.

"Это первая выставка, посвященная промышленному дизайну, она отвечает на вопрос почему наш дизайн именно такой, какой есть, — рассказала РИА Новости директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — Наш дизайн — честный, маскулинный. Он был крепко связан с оборонной промышленностью, поэтому наши детские машинки выглядели как маленькие танки. По сути это выставка и про дизайн, и про особый путь развития России"

Временные рамки выставки — 1940-е — 2020-е годы. Организаторы рассказывают, как российский дизайн возрождался до и сразу после Второй мировой войны. Экспозиция из более 300 объектов состоит из 11 разделов, они посвящены авиации и космонавтике, тяжелой технике, радиоэлектронике, спорту, предметам быта.

"Исторически сложилось, что весь промышленный дизайн связан с оборонным комплексом. Все технологии, разработки применяются в оборонной и космической промышленности, а потом переносятся на бытовые предметы", — пояснила Санькова.

Она привела пример концерна "Швабе", который выпускал фотоаппарат "Горизонт" и фоторужье. "Есть несколько версий, как это фоторужье появилось. По одной из них генерал на охоте сказал: "почему нет такого фотоаппарата с упором в плечо и которым можно было бы фотографировать на большом расстоянии?". Именно после этого оно было изобретено", — рассказала директор музея и отметила, что одно из них представлено на выставке.

Еще один пример — машинки, которые использовали военнокомандующие при разработке стратегий, выставляя на картах и планах действий. По словам Саньковой, выпускались специальные наборы. Они поставлялись как для военных министерств, так и в магазины — продавались как детские игрушки.

Среди уникальных экспонатов — электрический самовар "Спутник", который делали на заводе, где разрабатывались ракетные двигатели. "Он выглядит как настоящая планета, а заварочный чайник — как спутник. Это наглядный пример космической идеи в простых домашних предметах", — считает Александра Санькова.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна © Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна

Отдельное место в экспозиции занимает прототип электромобиля, предоставленный концерном "Калашников". Особенно актуально он выглядит на фоне активных обсуждений новой версии электромобиля Илона Маска.

"Наш электромобиль — довольно маскулиный, как маленькая версия Бэтмобиля. У него необычный дизайн, он угловатый, но, мне кажется, отлично показывает элементы развития нашего промдизайна", — отметила собеседница агентства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна Квадрицикл UV-4, 2019. Металл, пластик, стекло, резина, промышленное производство Концерн "Калашников". ГК Ростех © Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна Квадрицикл UV-4, 2019. Металл, пластик, стекло, резина, промышленное производство Концерн "Калашников". ГК Ростех

Среди других предметов в экспозиции — макеты самолетов средств, снегоходы, прототипы радиоаппаратуры, фото- и кинотехника, игрушки и многое другое. Это макет малой чаши Олимпийского огня, спроектированной для Олимпиады-80 ведущим художником КБ Туполева Сергеевым, одним из авторов интерьера самолета ТУ-144; трехногий табурет, в основу конструкции которого были положены те же принципы, что и у "Простейшего Спутника-1"; ваза из гильзы, выпущенная на одном из уральских заводов; парашют ПД-47, с которым в 1955 году космонавт Юрий Гагарин совершил прыжок с высоты 800 метров.

Александра Санькова рассказала, что Западное крыло Третьяковки станет постоянным выставочным пространство для Московского музея дизайна.

Следующая выставка под названием "Фантастик Пластик" откроется в марте и будет посвящена дизайну из переработанного пластика. В ней примут участие собрания из-за рубежа, лидеры по переработке пластика. Среди них — Япония, Канада, Голландия и другие.

А в июне, по словам Саньковой, откроется первая экспозиция по истории российского дизайна — особый акцент там будет сделан на авангарде, советском и современном периоде. Будет показан текстиль, осветительные приборы, обои и многое другое.