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Культура
2019-12-25T10:36+0300
https://ria.ru/20191225/1562768119.html
Первая выставка Музея дизайна открылась в Западном крыле Третьяковки
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РИА Новости

Первая выставка Музея дизайна открылась в Западном крыле Третьяковки

10:36 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна" в Москве
Выставка МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Выставка, рассказывающая об истории российского промышленного дизайна "Мир! Дружба! Дизайн!" на примере электромобиля "Калашников", самовара-спутника и вазы из гильзы открылась в Западном крыле Новой Третьяковки.

"Это первая выставка, посвященная промышленному дизайну, она отвечает на вопрос почему наш дизайн именно такой, какой есть, — рассказала РИА Новости директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — Наш дизайн — честный, маскулинный. Он был крепко связан с оборонной промышленностью, поэтому наши детские машинки выглядели как маленькие танки. По сути это выставка и про дизайн, и про особый путь развития России"

Временные рамки выставки — 1940-е — 2020-е годы. Организаторы рассказывают, как российский дизайн возрождался до и сразу после Второй мировой войны. Экспозиция из более 300 объектов состоит из 11 разделов, они посвящены авиации и космонавтике, тяжелой технике, радиоэлектронике, спорту, предметам быта.

"Исторически сложилось, что весь промышленный дизайн связан с оборонным комплексом. Все технологии, разработки применяются в оборонной и космической промышленности, а потом переносятся на бытовые предметы", — пояснила Санькова.

Она привела пример концерна "Швабе", который выпускал фотоаппарат "Горизонт" и фоторужье. "Есть несколько версий, как это фоторужье появилось. По одной из них генерал на охоте сказал: "почему нет такого фотоаппарата с упором в плечо и которым можно было бы фотографировать на большом расстоянии?". Именно после этого оно было изобретено", — рассказала директор музея и отметила, что одно из них представлено на выставке.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТелевизор "Горизонт 101" Минского радиозавода 1970 года на выставке "МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна" в Западном крыле Новой Третьяковки.
Телевизор Горизонт 101 Минского радиозавода 1970 года на выставке МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна в Западном крыле Новой Третьяковки.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Телевизор "Горизонт 101" Минского радиозавода 1970 года на выставке "МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна" в Западном крыле Новой Третьяковки.
Еще один пример — машинки, которые использовали военнокомандующие при разработке стратегий, выставляя на картах и планах действий. По словам Саньковой, выпускались специальные наборы. Они поставлялись как для военных министерств, так и в магазины — продавались как детские игрушки.
Среди уникальных экспонатов — электрический самовар "Спутник", который делали на заводе, где разрабатывались ракетные двигатели. "Он выглядит как настоящая планета, а заварочный чайник — как спутник. Это наглядный пример космической идеи в простых домашних предметах", — считает Александра Санькова.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСамовар электрический "Cпутник". Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
Самовар электрический Cпутник. Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
Отдельное место в экспозиции занимает прототип электромобиля, предоставленный концерном "Калашников". Особенно актуально он выглядит на фоне активных обсуждений новой версии электромобиля Илона Маска.
"Наш электромобиль — довольно маскулиный, как маленькая версия Бэтмобиля. У него необычный дизайн, он угловатый, но, мне кажется, отлично показывает элементы развития нашего промдизайна", — отметила собеседница агентства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКвадрицикл UV-4, 2019. Металл, пластик, стекло, резина, промышленное производство Концерн "Калашников". ГК Ростех
Квадрицикл UV-4, 2019. Металл, пластик, стекло, резина, промышленное производство Концерн Калашников. ГК Ростех
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Квадрицикл UV-4, 2019. Металл, пластик, стекло, резина, промышленное производство Концерн "Калашников". ГК Ростех
Среди других предметов в экспозиции — макеты самолетов средств, снегоходы, прототипы радиоаппаратуры, фото- и кинотехника, игрушки и многое другое. Это макет малой чаши Олимпийского огня, спроектированной для Олимпиады-80 ведущим художником КБ Туполева Сергеевым, одним из авторов интерьера самолета ТУ-144; трехногий табурет, в основу конструкции которого были положены те же принципы, что и у "Простейшего Спутника-1"; ваза из гильзы, выпущенная на одном из уральских заводов; парашют ПД-47, с которым в 1955 году космонавт Юрий Гагарин совершил прыжок с высоты 800 метров.
Александра Санькова рассказала, что Западное крыло Третьяковки станет постоянным выставочным пространство для Московского музея дизайна.
Следующая выставка под названием "Фантастик Пластик" откроется в марте и будет посвящена дизайну из переработанного пластика. В ней примут участие собрания из-за рубежа, лидеры по переработке пластика. Среди них — Япония, Канада, Голландия и другие.
А в июне, по словам Саньковой, откроется первая экспозиция по истории российского дизайна — особый акцент там будет сделан на авангарде, советском и современном периоде. Будет показан текстиль, осветительные приборы, обои и многое другое.
Выставка "Мир! Дружба! Дизайн! История российского промышленного дизайна" будет открыта в Третьяковке до 1 марта 2020 года.
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