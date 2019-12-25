Соцуслуга "Экспресс-бабушки" по уходу за детьми набирает популярность

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. С прошлого года в России действует социальный проект "Экспресс-бабушки", направленный на оказание помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями. Программа, запущенная на экспериментальной основе в некоторых городах, всего за несколько месяцев набрала большую популярность, и, по словам организаторов, в будущем будет проводиться на постоянной основе.

Социальный проект запущен на добровольных началах активными пенсионерами-волонтерами.

"Маленький художник", "Волшебный пластилин", "Юный поэт", "Занимательная математика", "Путешествия в сказку" – это только небольшая часть занятий прикладным творчеством, которые мы проводим вместе с детьми в возрасте от 3 до 10 лет во время каникул. Большая часть программ проходит в формате мастер-классов", – рассказала руководитель проекта "Экспресс-бабушки" Ирина Кулаковская из города Ливны Орловской области.

Занимают и развлекают детей "серебряные" добровольцы: бабушки-волонтерки присматривают за детьми, освобождая родителей на несколько часов. За год более 20 семей и 36 детей получили соответствующую поддержку.

"В нашем центре более 40 волонтеров. Бабушки очень заинтересованы работать с детьми. Многие имеют педагогическую практику. Все мероприятия проводятся под присмотром специалистов центра для несовершеннолетних", – говорит Кулаковская.