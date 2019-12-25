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Люди Донбасса
2019-12-25T17:35+0300
https://ria.ru/20191225/1562728336.html
Наталья Никонорова о том, почему люди возвращаются в Донбасс
https://cdn23.img.ria.ru/images/156272/83/1562728310_98:0:2557:1383_1036x0_80_0_0_8421658a48e5bd23c09316e2a73c3f78.png
РИА Новости

Наталья Никонорова о том, почему люди возвращаются в Донбасс

14:00 25.12.2019 (обновлено: 17:35 25.12.2019)
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"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой финального выпуска — Наталья Никонорова, министр иностранных дел непризнанной Донецкой народной республики. В 2014-2016 годах возглавляла Управление правового обеспечения аппарата Народного совета ДНР, в настоящее время является постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. О том, как создать мидовскую структуру с нуля, проводить переговоры под рев снарядов, о роли Леонида Кучмы в минском процессе, взаимоотношениях людей Донбасса с простыми украинцами, а также о том, что нужно сделать для того, чтобы наступил полноценный мир, — смотрите в заключительном выпуске.
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Люди ДонбассаМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаМинскСитуация в ДНР и ЛНРКирилл ВышинскийПолитика
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