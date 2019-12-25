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Опрос: большинство европейцев выступают за улучшение диалога с Россией
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РИА Новости

Опрос: большинство европейцев выступают за улучшение диалога с Россией

10:00 25.12.2019 (обновлено: 10:38 25.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание диалога Европейского союза с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.
Респондентам напомнили, что в результате санкций и контрсанкций политические и экономические связи Москвы и Брюсселя ухудшились, и спросили, хотели бы они улучшения отношений в ближайшем будущем.
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Выяснилось, что подавляющее большинство поддерживает восстановление диалога. Так, за нормализацию выступили 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев.
Чаще подобной позиции придерживаются люди с высшим образованием. В частности, "да" или "скорее да" на вопрос о желании наладить связи с Москвой ответили 91% немцев и 77% британцев с университетскими дипломами.
Из данных опроса также следует, что люди старшего возраста более заинтересованы в улучшении отношений с Россией, чем молодежь. Например, активизацию диалога поддерживают 78% французов и 81% итальянцев старше 35 лет, среди их сограждан помладше таковых нашлось 65% и 67% соответственно.
Кроме того, мужчины чаще женщин оказываются сторонниками нормализации отношений с Москвой: 81% против 68% во Франции, 88% против 81% — в Германии.
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Позиция по вопросу восстановления контактов также коррелирует с политическими предпочтениями. Как показал опрос, против улучшения связей с Россией в Британии чаще других высказываются сторонники партии Brexit и консерваторы, в Италии — приверженцы партии "Вперед, Италия".
Похожая взаимосвязь наблюдается и во Франции, где диалог с российскими партнерами не хотели бы налаживать 27% сочувствующих Николя Дюпон-Эньяну, который баллотировался в президенты страны в 2017 году. Для сравнения — скептически настроенных сторонников Эммануэля Макрона оказалось лишь девять процентов.
Опрос компании IFop был проведен для Sputnik News с 2 по 15 октября во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1004 респондента), Германии (1004 респондента) и Италии (1001 респондент). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.
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