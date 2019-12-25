Опрос: большинство европейцев выступают за улучшение диалога с Россией

Респондентам напомнили, что в результате санкций и контрсанкций политические и экономические связи Москвы и Брюсселя ухудшились, и спросили, хотели бы они улучшения отношений в ближайшем будущем.

Результаты опроса Sputnik.Мнения Результаты опроса Sputnik.Мнения

Выяснилось, что подавляющее большинство поддерживает восстановление диалога. Так, за нормализацию выступили 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев.

Чаще подобной позиции придерживаются люди с высшим образованием. В частности, "да" или "скорее да" на вопрос о желании наладить связи с Москвой ответили 91% немцев и 77% британцев с университетскими дипломами.

Из данных опроса также следует, что люди старшего возраста более заинтересованы в улучшении отношений с Россией, чем молодежь. Например, активизацию диалога поддерживают 78% французов и 81% итальянцев старше 35 лет, среди их сограждан помладше таковых нашлось 65% и 67% соответственно.

Кроме того, мужчины чаще женщин оказываются сторонниками нормализации отношений с Москвой: 81% против 68% во Франции, 88% против 81% — в Германии.

Позиция по вопросу восстановления контактов также коррелирует с политическими предпочтениями. Как показал опрос, против улучшения связей с Россией в Британии чаще других высказываются сторонники партии Brexit и консерваторы, в Италии — приверженцы партии "Вперед, Италия".

Похожая взаимосвязь наблюдается и во Франции, где диалог с российскими партнерами не хотели бы налаживать 27% сочувствующих Николя Дюпон-Эньяну, который баллотировался в президенты страны в 2017 году. Для сравнения — скептически настроенных сторонников Эммануэля Макрона оказалось лишь девять процентов.