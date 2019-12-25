Партнеры Amway прошли трансформационный курс обучения в Сколково

Для ключевых партнеров Amway Московская школа управления Сколково провела трансформационное обучение по программе дополнительного профессионального образования. Актуальный курс "Управление изменениями" был создан специально для самых значимых и успешных лидеров Amway и прошел на Кампусе бизнес-школы Сколково 11-12 декабря 2019 года.
Это уже третья подобная коллаборация с 2017 года. Каждый год темы и спикеры курса тщательно подбираются под существующие бизнес-запросы. В лучших традициях бизнес- школы Сколково в программе обучения всегда самые актуальные и горячие обсуждения, а также выступления востребованных спикеров.
Тема этого года – управление изменениями и эффективное лидерство в эпоху изменений. Для Amway это одно из ключевых направлений развития, поскольку компания проходит стадию трансформации бизнеса с точки зрения как методики работы, так и основных инструментов. Кроме того, традиционно Amway уделяет большое внимание обучению и развитию своих партнеров, поэтому курс с бизнес-школой СКОЛКОВО – логичное продолжение политики компании в этом направлении.
18+