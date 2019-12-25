Партнеры Amway прошли трансформационный курс обучения в Сколково

Для ключевых партнеров Amway Московская школа управления Сколково провела трансформационное обучение по программе дополнительного профессионального образования. Актуальный курс "Управление изменениями" был создан специально для самых значимых и успешных лидеров Amway и прошел на Кампусе бизнес-школы Сколково 11-12 декабря 2019 года.

Это уже третья подобная коллаборация с 2017 года. Каждый год темы и спикеры курса тщательно подбираются под существующие бизнес-запросы. В лучших традициях бизнес- школы Сколково в программе обучения всегда самые актуальные и горячие обсуждения, а также выступления востребованных спикеров.