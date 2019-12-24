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ОСК перенесла передачу "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин"
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РИА Новости

ОСК перенесла передачу "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин"

18:36 24.12.2019 (обновлено: 00:00 25.12.2019)
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© Фото : АО "Балтийский завод"Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" на территории Адмиралтейских верфей
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
© Фото : АО "Балтийский завод"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) перенесла с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин", сообщила пресс-служба ОСК.
Сдача в эксплуатацию и передача флоту дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" в этом году не ожидается, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Северо-Западного бассейнового филиала "Росморпорта". Ранее пресс-служба компании-заказчика ФГУП "Росморпорт" заявляла, что сдача ледокола ожидается 25 декабря.
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"ОСК завершила все работы по строительству, швартовные и ходовые испытания ледокола. Официальная передача судна произойдет сразу после урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также получения необходимых документов из профильных ФОИВов. Планируемый срок - первый квартал 2020 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ранее планировалось передать судно до конца 2019 года.
В ноябре 2018 года на строящемся на тот момент "Викторе Черномырдине" произошел пожар на площади 300 квадратных метров, в результате которого один человек получил ожоги. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в декабре 2018 года говорил журналистам, что спуск на воду ледокола может сдвинуться после пожара на срок до трех месяцев из-за необходимости замены пострадавшего оборудования, но сдача в эксплуатацию, как и планировалось, произойдет в 2019 году. ОСК оценивала ущерб в 150 миллионов рублей.
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"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
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