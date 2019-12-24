ОСК перенесла передачу "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. перенесла с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) перенесла с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин", сообщила пресс-служба ОСК.

Сдача в эксплуатацию и передача флоту дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" в этом году не ожидается, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Северо-Западного бассейнового филиала "Росморпорта". Ранее пресс-служба компании-заказчика ФГУП "Росморпорт" заявляла, что сдача ледокола ожидается 25 декабря.

"ОСК завершила все работы по строительству, швартовные и ходовые испытания ледокола. Официальная передача судна произойдет сразу после урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также получения необходимых документов из профильных ФОИВов. Планируемый срок - первый квартал 2020 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ранее планировалось передать судно до конца 2019 года.

В ноябре 2018 года на строящемся на тот момент "Викторе Черномырдине" произошел пожар на площади 300 квадратных метров, в результате которого один человек получил ожоги. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в декабре 2018 года говорил журналистам, что спуск на воду ледокола может сдвинуться после пожара на срок до трех месяцев из-за необходимости замены пострадавшего оборудования, но сдача в эксплуатацию, как и планировалось, произойдет в 2019 году. ОСК оценивала ущерб в 150 миллионов рублей.