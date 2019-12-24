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Первый поезд отправился из Москвы в Крым
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РИА Новости

Первый поезд отправился из Москвы в Крым

23:59 24.12.2019 (обновлено: 10:22 25.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первый поезд из Москвы в Крым, который проедет по железнодорожной части моста через Керченский пролив, отправился с Казанского вокзала столицы, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
Пассажиры в купе поезда Таврия, следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
1 из 5
Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
2 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
3 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
4 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
5 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 5
Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья Питалев
По данным оператора поезда - компании "Гранд Сервис Экспресс" - на него купили 974 билета. Стоимость проезда стартует от 2,9 тысячи рублей.
Фирменный состав "Таврия" прибудет в Симферополь утром 26 декабря, пробыв в пути 33 часа. Двухэтажным поезд присвоены номера 27/28, они состоят из вагонов СВ и купе, оборудованных кондиционерами.
Президент РФ Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса, который отправляется в первый рейс по железной дороге Крымского моста
Вчера, 12:59
Поезд из Петербурга в Крым готовили в первый рейс неделю
В понедельник Владимир Путин дал старт движению поездов по мосту в Крым лично проехав по нему в кабине машиниста. Президент назвал запуск большим событием, а само сооружение - "красавцем". Первым пассажирским поездом, который в ночь на 25 декабря пересечет Керченский пролив по мосту, станет состав, отправившийся двумя днями ранее из Петербурга в Севастополь.
Власти Крыма и Севастополя ранее заявляли, что запуск поездов по мосту через Керченский пролив позволит превратить полуостров в полноценный курорт, при этом пользоваться железной дорогой смогут и сами жители Крыма.
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
23 декабря, 18:40
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда
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ТуризмНовости - ТуризмГранд Сервис ЭкспрессКрымский мостКазанский вокзалМоскваКрымОбщество
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