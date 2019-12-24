Первый поезд отправился из Москвы в Крым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
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Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
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Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
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Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
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Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
5 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
1 из 5
Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
2 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
3 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
4 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
5 из 5
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
По данным оператора поезда - компании "Гранд Сервис Экспресс" - на него купили 974 билета. Стоимость проезда стартует от 2,9 тысячи рублей.
Фирменный состав "Таврия" прибудет в Симферополь утром 26 декабря, пробыв в пути 33 часа. Двухэтажным поезд присвоены номера 27/28, они состоят из вагонов СВ и купе, оборудованных кондиционерами.
В понедельник Владимир Путин дал старт движению поездов по мосту в Крым лично проехав по нему в кабине машиниста. Президент назвал запуск большим событием, а само сооружение - "красавцем". Первым пассажирским поездом, который в ночь на 25 декабря пересечет Керченский пролив по мосту, станет состав, отправившийся двумя днями ранее из Петербурга в Севастополь.
Власти Крыма и Севастополя ранее заявляли, что запуск поездов по мосту через Керченский пролив позволит превратить полуостров в полноценный курорт, при этом пользоваться железной дорогой смогут и сами жители Крыма.
23 декабря, 18:40По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда