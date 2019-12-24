Первый поезд отправился из Москвы в Крым

Пассажиры в купе поезда "Таврия", следующего по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала. Поезд пройдет по Крымскому мосту, возобновляя регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.