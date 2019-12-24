Трамп признался, что еще не выбрал подарок жене на Рождество

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп признался, что в день перед Рождеством у него еще не готов подарок для супруги Меланьи , кроме открытки.

"О, это трудный вопрос. Я точно должен назвать очень красивую открытку. У меня было несколько на выбор, я выбрал самую красивую… Думаю, я отвечу так: я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. Не много, но чуть-чуть есть", — сказал он во вторник, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.

Это общение транслировал телеканал C-Span . Один из военных и задал президенту вопрос о подарке.

При этом Трамп сказал, что он и Меланья любят свою семью и друг друга.

В 2018 году издание Hollywood Life сообщало со ссылкой на источники, близкие к Меланье, что супруги не всегда обмениваются не только подарками, но даже рождественскими открытками. При этом именно Меланья, появившись в семье Трампа, настояла на введении традиции празднования Рождества полным составом на вилле Мар-а-Лаго. По информации издания, первая леди очень любит этот праздник, и они всегда ходят на службу в церковь. Кроме того, она берет на себя подготовку праздничного ужина, к чему подходит со всей ответственностью.