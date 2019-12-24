В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

"В Брянской области следователями возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия. После этого мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.