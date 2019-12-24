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2019-12-24T23:48+0300
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В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
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РИА Новости

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

23:48 24.12.2019
35412
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины, которую, по предварительной версии, на улице в городе Клинцы Брянской области застрелил муж, после чего свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по региону.
"В Брянской области следователями возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия. После этого мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Как сообщал телеканал "Городской", убийство произошло в районе школы, откуда женщина должна была забрать дочь. Сообщалось, что женщина была матерью троих детей, а накануне трагедии подала на развод.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям "убийство, совершенное с особой жестокостью", и "незаконное ношение оружия".
Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, организованы другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления, говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:54
В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать
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Следственный комитет РФБрянскБрянская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Вот такие неадекватные люди, в огромных количествах, появляются у нас в стране. "Спасибо" власти, они довели народ до нервного срыва своими поборами, вот нервы у людей и не выдерживают любые неприятности. Жаль детей малых! Ох, и трудно им придётся без отца и матери.
25 декабря, 08:56
VTVass1ly Terkin
8000010
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