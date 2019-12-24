Лукашенко заявил о готовности "забрать" две трубы "Дружбы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".

Глава государства пообещал искать альтернативу поставкам нефти из России, чего он, по его словам, не скрывает от Москвы.

"Реверс нефти. Я могу - это самый дешевый маршрут - через Польшу, они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка, в Гданьске по трубе ... реверсом", — сказал белорусский лидер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко напомнил, через Белоруссию проходят три трубы нефтепровода "Дружба".

"На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ... Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально - я заберу реверсом вторую трубу", - заявил он. После этого у России останется одна труба, напомнил президент Белоруссии.

Москва поставляет на Запад по "Дружбе" около 70 миллионов тонн нефти. В случае конфискации двух веток трубопровода Россия сможет прокачивать только 20 миллионов тонн топлива.