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Лукашенко заявил о готовности "забрать" две трубы "Дружбы"
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РИА Новости

Лукашенко заявил о готовности "забрать" две трубы "Дружбы"

23:42 24.12.2019 (обновлено: 07:53 25.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
Глава государства пообещал искать альтернативу поставкам нефти из России, чего он, по его словам, не скрывает от Москвы.

"Реверс нефти. Я могу - это самый дешевый маршрут - через Польшу, они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка, в Гданьске по трубе ... реверсом", — сказал белорусский лидер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко напомнил, через Белоруссию проходят три трубы нефтепровода "Дружба".
"На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ... Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально - я заберу реверсом вторую трубу", - заявил он. После этого у России останется одна труба, напомнил президент Белоруссии.
Москва поставляет на Запад по "Дружбе" около 70 миллионов тонн нефти. В случае конфискации двух веток трубопровода Россия сможет прокачивать только 20 миллионов тонн топлива.
В пятницу по итогам переговоров президентов России и Белоруссии министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что финальные договоренности по интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Цены на нефтьАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну, понятно с ним ВСЁ. Обычный шантаж. А если мы попробуем проложить альтернативную трубу мимо Беларуси, США сразу санкции придумают, чтобы показать, как они радеют за батьку. (Вешать будут потом). Он же для них последний диктатор Европы, т.е., ничем не лучше Саддама. Ну и финал будет тот же.
24 декабря, 23:52
Von Stirliz
197421140
Песец Лукашенко
25 декабря, 00:08
Андрей Дашков
1361522010
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