Фадеев ответил на обвинения члена СПЧ Винокуровой

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не кричал на свою коллегу, журналистку Екатерину Винокурову и назвал ее обвинения выдумкой.

Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в СМИ о конфликте с главой совета Валерием Фадеевым. Винокурова утверждает, что тот накричал на нее из-за вопроса про Беслан, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на заседании СПЧ 10 декабря – якобы, по мнению Фадеева, она "похитила полчаса" времени из общения с главой государства.

"Вот идет большое заседание. Много людей, президиум СПЧ. Один из членов СПЧ (Винокурова) начинает всех перебивать и мешать заседанию. ... Поэтому некоторые члены президиума сделали замечание", - сказал РИА Новости Фадеев.

Он добавил, что также Винокурова сказала, что якобы он заблокировал передачу президенту ее документов про Беслан. "Я не мог ничего заблокировать, потому что у меня ничего не было", - пояснил он.

"Если действительно есть проблемы, которые она выявила, то, конечно, мы готовы их обсуждать", - добавил глава Совета.