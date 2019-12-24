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Фадеев ответил на обвинения члена СПЧ Винокуровой
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РИА Новости

Фадеев ответил на обвинения члена СПЧ Винокуровой

23:38 24.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не кричал на свою коллегу, журналистку Екатерину Винокурову и назвал ее обвинения выдумкой.
Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в СМИ о конфликте с главой совета Валерием Фадеевым. Винокурова утверждает, что тот накричал на нее из-за вопроса про Беслан, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на заседании СПЧ 10 декабря – якобы, по мнению Фадеева, она "похитила полчаса" времени из общения с главой государства.
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"Вот идет большое заседание. Много людей, президиум СПЧ. Один из членов СПЧ (Винокурова) начинает всех перебивать и мешать заседанию. ... Поэтому некоторые члены президиума сделали замечание", - сказал РИА Новости Фадеев.
Он добавил, что также Винокурова сказала, что якобы он заблокировал передачу президенту ее документов про Беслан. "Я не мог ничего заблокировать, потому что у меня ничего не было", - пояснил он.
"Если действительно есть проблемы, которые она выявила, то, конечно, мы готовы их обсуждать", - добавил глава Совета.
Слова же журналистки о том, что он на неё накричал, Фадеев назвал "абсолютными выдумками".
Президент России встретился с новым составом СПЧ
10 декабря, 20:04В центре внимания
Президент России встретился с новым составом СПЧ
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинБесланРоссияОбщество
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