В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
"Они сюда приехали на какие-то соревнования. Их человек 11-12, массовое отравление. Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали скорую", - рассказал собеседник агентства.
По словам сотрудника отеля, причина отравления еще не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
"Кто-то грешит на столовую, но она к нам не относится, либо они гулять еще ходили, они все взрослые же, неизвестно, где они отравились. Им, наверное, лет по 15-17", - добавил собеседник агентства.
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