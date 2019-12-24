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В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
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РИА Новости

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

23:14 24.12.2019 (обновлено: 05:10 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
"Они сюда приехали на какие-то соревнования. Их человек 11-12, массовое отравление. Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали скорую", - рассказал собеседник агентства.
По словам сотрудника отеля, причина отравления еще не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.

"Кто-то грешит на столовую, но она к нам не относится, либо они гулять еще ходили, они все взрослые же, неизвестно, где они отравились. Им, наверное, лет по 15-17", - добавил собеседник агентства.

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