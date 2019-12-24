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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T23:05+0300
https://ria.ru/20191224/1562805012.html
Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за авиаудары, заявили в Иране
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РИА Новости

Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за авиаудары, заявили в Иране

23:05 24.12.2019
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© AP Photo / Ebrahim NorooziCоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ДАМАСК, 24 дек — РИА Новости. Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за его авиаудары по сирийской территории и заставят раскаяться, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Дамаск подвергся очередной ракетной атаке в ночь на понедельник. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya заявлял, что ПВО Сирии отразила ракетный удар со стороны оккупированных Израилем территорий. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южной части страны в момент атаки по объектам в Дамаске.
Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ.
"Наша оценка такова, что сирийский и ливанский народы однажды дадут отпор Израилю и дадут ему сильную пощечину", - заявил Велаяти, ответ которого транслировался в переводе на арабский язык.
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Он отметил, что преступления Израиля и США в Сирии "не останутся без ответа". "Эти силы сопротивления (в Сирии и Ливане – ред.) безусловно заставят Израиль раскаяться", - сказал Велаяти.
"У Израиля уже есть горький опыт: за каждый авиаудар по Ливану они получали мощный ответ. Это случится и в Сирии в будущем", - отметил политик.
Сирийские власти выступают против использования Израилем доводов о присутствии движения "Хезболлах" и Ирана в САР при нанесении авиаударов по стране, заявил ранее во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.
Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
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Война в СирииВойна в СирииАли Акбар ВелаятиСирияИранИзраильЛиванВ мире
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