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Медиавойны
2019-12-24T22:57+0300
https://ria.ru/20191224/1562804936.html
Посольство России в Таллине прокомментировало ситуацию вокруг Sputnik
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РИА Новости

Посольство России в Таллине прокомментировало ситуацию вокруг Sputnik

22:57 24.12.2019
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© SputnikПресс-центр Sputnik Эстония
Пресс-центр Sputnik Эстония
© Sputnik
ТАЛЛИН, 24 дек — РИА Новости. Посольство России в Таллине считает, что давление эстонских властей на российское агентство Sputnik напоминает времена маккартизма в США в 40х-50х годах, когда преследованию подвергались коммунисты.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:55Медиавойны
МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik
Посольство РФ отмечает, что ряд европейских лидеров, в частности президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд в последнее время говорили о важности диалога с Россией.
"На этом фоне полностью противоречат духу и букве приведенных заявлений принимаемые меры административного и финансового давления на российское СМИ и его коллектив, в составе которого, кстати, немало граждан Эстонии. Впечатление таково, что приходится – вольно или невольно – возвращаться в казалось бы уже давно забытую эпоху маккартизма в США, воочию наблюдая, как на неугодное СМИ навешиваются ярлыки "пропагандистского агентства" и "подразделения информационных операций",- говорится в сообщении на сайте посольства РФ.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
23 декабря, 18:01Медиавойны
Эстонский премьер заявил, что не знает про скандал со Sputnik
Российские дипломаты напоминают, что вопиющие нарушения свободы слова в ситуации вокруг Sputnik Эстония получили широкий международный резонанс. "Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, как известно, подтвердил, что Евросоюз не принимал никаких санкций в отношении ИА "Спутник", и обратился к эстонским властям с призывом воздержаться от ненужных ограничений деятельности иностранных СМИ, способных повлиять на свободное распространение информации", - отмечает посольство.
По данным посольства, в самой Эстонии звучит немало голосов, осуждающих развязанную против Sputnik Эстония кампанию. "Налицо имиджевые потери страны, руководители которой заявляют о приверженности "высоким демократическим ценностям" и наличии в Эстонии "сильной демократии". Хотелось бы, чтобы приверженность подобным заявлениям подтверждалась не на словах, а на практике", - отмечает посольство РФ.
Эдгар Сависаар
20 декабря, 20:25Медиавойны
Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала официальный Таллин представить публично факты несоответствия деятельности подразделения агентства Sputnik заявленным целям, если таких не окажется, то извиниться за клевету. По ее словам, эстонская сторона в очередной раз отказывает информагентству, аккредитованному в стране по установленным правилам и ведущему свою деятельность в соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, вправе называться СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в своей программе "Вести Недели" на "России 1", что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019
22 декабря, 14:38
"Опасный прецедент". Киселев об угрозах в адрес Sputnik Эстония
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