В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии , сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 19.03 по времени UTC (22.03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вслед за этим землетрясением в 19.19 по времени UTC (22.19 мск) были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада, очаг залегал на глубине 10 километров.