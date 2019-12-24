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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
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РИА Новости

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

22:44 24.12.2019 (обновлено: 23:06 24.12.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 19.03 по времени UTC (22.03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Вслед за этим землетрясением в 19.19 по времени UTC (22.19 мск) были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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