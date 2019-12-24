Минздрав протестирует проекты по лекарственному страхованию

"Мы пытаемся ввести электронный сертификат для получения технических средств реабилитации, очень долго отрабатывали этот механизм, когда человек может приобрести самостоятельно, а государство ему выдает на конкретную сумму денег этот сертификат. Эту схему мы начали отрабатывать раньше, чем лекарственное страхование. Законопроект находится в высокой стадии готовности, и в 2020 году мы будем его принимать по проведению пилотного проекта в некоторых регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарство, а государство ему компенсировать. Это невозможно сделать за один год, но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - заявила Голикова.