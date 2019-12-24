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Минздрав протестирует проекты по лекарственному страхованию
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РИА Новости

Минздрав протестирует проекты по лекарственному страхованию

22:50 24.12.2019
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Минздрав РФ подготовил законопроект о едином регистре получателей льготных лекарств, позволяющий протестировать различные модели лекарственного страхования, сообщила во вторник в эфире телеканала "Россия 1" заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
"Мы пытаемся ввести электронный сертификат для получения технических средств реабилитации, очень долго отрабатывали этот механизм, когда человек может приобрести самостоятельно, а государство ему выдает на конкретную сумму денег этот сертификат. Эту схему мы начали отрабатывать раньше, чем лекарственное страхование. Законопроект находится в высокой стадии готовности, и в 2020 году мы будем его принимать по проведению пилотного проекта в некоторых регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарство, а государство ему компенсировать. Это невозможно сделать за один год, но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - заявила Голикова.
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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ напомнила, что Минздрав рассматривает различные форматы повышения доступности медицинских препаратов для граждан, включая тему лекарственного страхования. "Говоря о теме лекарственного обеспечения, есть жалобы на перебои с поставками лекарств", - сказала сенатор.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ рассчитывает перейти на систему лекарственного страхования в амбулаторном звене в течение двух-трех лет. Сейчас только 19% граждан обеспечиваются бесплатно лекарствами в амбулаторном звене, это льготные категории.
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Татьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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