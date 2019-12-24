Голикова заявила о снижении смертности в России

БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. Смертность в России за десять месяцев текущего года снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила во вторник в эфире телеканала "Россия 1" заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
"Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 1,7%, этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями", - сказала Голикова.
По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года. Умерли за тот же период 1,3525 млн человек, в результате естественная убыль населения составила 236,9 тыс. человек (за январь-сентябрь прошлого года - 173,4 тыс. человек).
19 декабря, 16:44Голикова назвала основные причины социального сиротства