Пользователи сообщают о сбоях в работе Visa и Mastercard

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пользователи Пользователи Visa Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в работе платежных систем, следует из данных на сайте Downdetector , который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.

По данным Downdetector, 88% пользователей Visa жалуются на проблемы с совершением платежей, 7% - на проблемы с банкоматами, 3% - на работу сайта. Среди пользователей Mastercard 77% отмечают проблемы с платежами, 13% - с банкоматами, жалобы 9% связаны с работой сайта.