Названы самые продаваемые смартфоны в мире

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире. Об этом сообщает 9to5mac.
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.
Вторую и третью строчку рейтинга заняли Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20 — занял седьмое место в рейтинге.
Всего на десять самых продаваемых смартфонов пришлось около 17 процентов рынка.
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