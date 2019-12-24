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Названы самые продаваемые смартфоны в мире
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РИА Новости

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

22:16 24.12.2019 (обновлено: 07:24 25.12.2019)
95613
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире. Об этом сообщает 9to5mac.
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.
Вторую и третью строчку рейтинга заняли Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20 — занял седьмое место в рейтинге.
Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.
Всего на десять самых продаваемых смартфонов пришлось около 17 процентов рынка.
Иконки приложений на экране смартфона
17 декабря, 17:41
Названы самые популярные приложения десятилетия
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Обсудить 13
SamsungXiaomi IncHuawei TechnologiesAppleТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Вполне предсказуемо. Ведь когда у человека iPhone, он и говорит: -"Позвони на iPhone, передай iPhone, и т.д. , а если телефон другой марки, то гаджет называется только телефоном, Так же как есть MacBook и остальные ноутбуки, есть блютуз-наушники и AirPods, Ipad и другие планшеты.
25 декабря, 00:10
DJ Nice
16930044
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