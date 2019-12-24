Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
По его словам, пятерка самых высокооплачиваемых музыкантов почти не меняется уже десять лет: среди них Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дима Билан, Леонид Агутин. Продюсер отметил, что у этих артистов примерно по сто выступлений в год на частных мероприятих, что делает их рекордсменами по доходу от таких концертов.
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При этом Морозов подчеркнул, что труднее всего сегодня "заполучить" певца Юрия Антонова, которому "все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, но не знают, куда ему их принести".
"Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко. Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом", — пояснил собеседник издания.
Он рассказал, что среди певиц всегда востребована Лолита, выступления которой стоят около 35 тысяч долларов (почти 2,17 миллиона рублей. — Прим. ред). Полине Гагариной, в свою очередь, платят по 80 тысяч евро (около 5,5 миллиона рублей. — Прим. ред.), Вере Брежневой — до ста тысяч евро (более 6,87 миллиона рублей. — Прим. ред.).
Среди организаций с небольшим бюджетом популярностью пользуются Владимир Кузьмин, Сосо Павлиашвили.
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"Кузьмин получает за выступление миллион рублей, Павлиашвили — 600 тысяч, Успенская — полтора миллиона. В среднем заказчику выступление трех звезд обходится в три миллиона рублей", — цитирует Морозова "МК".
Среди ведущих чаще всего выбирают Ивана Урганта и Максима Галкина, гонорар которых составляет около 80 тысяч евро.
"Есть, безусловно, еще третий рекордсмен — это поющий ведущий Николай Басков, который берет за свои выступления 80 тысяч евро. Это и ведение мероприятия, и пение. Также пользуется спросом Игорь Верник", — добавил Морозов.
По его словам, в последние годы количество новогодних корпоративов сократилось, однако они стали стоить дороже.