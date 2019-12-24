Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

"Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко. Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом", — пояснил собеседник издания.