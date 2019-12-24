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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T22:40+0300
https://ria.ru/20191224/1562804227.html
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
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РИА Новости

Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны

22:24 24.12.2019 (обновлено: 22:40 24.12.2019)
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
ДАМАСК, 24 дек — РИА Новости. Иран готов помочь Сирии в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic сообщил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является "международным вором".
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"Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю", — заявил политик. Его ответ транслировался в переводе на арабский язык.
"Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей", — заявил Велаяти.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.
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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны. Иранские военные советники находятся в арабской республике по приглашению властей.
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Война в СирииВойна в СирииАли Акбар ВелаятиСирияИранВ мире
Популярные комментарии
Россия должна подключится.
24 декабря, 22:43
Славик Е
961820821
Вывеси так вывеси.. так и запишем. Даже скрин сделал.. такого перла!
24 декабря, 22:37
Илья Беляев
672200312
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