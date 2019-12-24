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РИА Наука
2019-12-24T22:06+0300
https://ria.ru/20191224/1562804200.html
Российский метеоспутник "Электро-Л" №3 успешно вывели на орбиту
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РИА Новости

Российский метеоспутник "Электро-Л" №3 успешно вывели на орбиту

22:06 24.12.2019
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© НПО имени ЛавочкинаСпутник "Электро-Л"
Спутник Электро-Л
© НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российский гидрометеорологический космический аппарат "Электро-Л" №3 успешно выведен на целевую орбиту, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.
"Космический аппарат доставлен на целевую орбиту и отделился от разгонного блока ДМ-03", - сказали в госкорпорации.
Сам пуск проведен в 15.03 мск. Спутник запущен на орбиту ракетой "Протон". Это 24-й российский космический старт в 2019 году. К настоящему времени Россия осуществила 13 пусков с космодрома Байконур, семь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Нынешний старт также стал юбилейным, 1500-м, космическим пуском с космодрома Байконур с 4 октября 1957 года.
До конца года предполагается осуществить ещё один космический пуск - 27 числа последняя ракета "Рокот" должна вывести на орбиту тройку спутников связи "Гонец".
Космический аппарат Метеор-М
Вчера, 09:20
Российский метеоспутник столкнулся с микрометеоритом
Стартовая масса "Электро-Л" номер 3 составляет 2094 килограмма, расчетный срок службы - 10 лет. Спутнику предстоит работать в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы.
Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он преждевременно вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах. Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб Минобороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. Сейчас Россия имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника - три "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2, а также "Электро-Л" номер 2.
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РИА НаукаПротон-МЭлектро-ЛКосмос - РИА НаукаРоскосмосРосгидрометРоссия
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