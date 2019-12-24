Эксперт спрогнозировал столкновение интересов Турции и России по Ливии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Позиции Позиции России Турции по Ливии могут столкнуться, поскольку они поддерживают разные стороны ливийского конфликта, но Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже находили общий язык и в этот раз тоже договорятся, прогнозирует президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Анкаре с такой просьбой. Во вторник пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил журналистам, что турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии.

"Здесь Россия и Турция могут столкнуться. В гражданской войне, которая сейчас идет в Ливии, Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара. Вместе с Россией Хафтара поддерживают Египет, Эмираты, Саудовская Аравия и Франция. А Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем является признанным со стороны ООН и международного сообщества, его поддерживают Катар, Турция, Италия и некоторые другие страны. США занимают нейтральную позицию. Поддержка Турцией Сарраджа может привести к тому, что интересы России и Турции могут столкнуться", - заявил РИА Новости Султанов.

В этом плане, по мнению эксперта, предстоящая 8 января встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана очень важна. "Думаю, будет некий торг. Поиск общих интересов. Для Турции Ливия играет очень важную роль, потому что основной силой, которую поддерживает партия Правительства национального согласия, является военное формирование Мисураты. Мисурата – это центр политического ислама, который поддерживает Эрдоган. У России в данном случае менее ярко выраженный интерес", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, лидеров России и Турции объединяет стратегический подход, который заключается в том, что необходимо стабилизировать ситуацию и закончить гражданскую войну в Ливии. С этим согласны как Путин, так и Эрдоган. "В свое время египтяне выдвинули Хафтара. Но прошло 4 года, и Хафтар не смог добиться успеха. А в политике принцип таков, что если ты не выиграл, то обязательно проиграл. У Хафтара появилось много противников, он не может реализовать свою стратегию в Ливии… Поэтому, с точки зрения логики, необходимо сделать новые ставки в этой игре. Думаю, что, поскольку Путин с Эрдоганом уже нашли общий язык, они договорятся", - заключил эксперт.