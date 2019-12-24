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Эксперт спрогнозировал столкновение интересов Турции и России по Ливии
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РИА Новости

Эксперт спрогнозировал столкновение интересов Турции и России по Ливии

20:57 24.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Позиции России и Турции по Ливии могут столкнуться, поскольку они поддерживают разные стороны ливийского конфликта, но Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже находили общий язык и в этот раз тоже договорятся, прогнозирует президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Анкаре с такой просьбой. Во вторник пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил журналистам, что турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии.
"Здесь Россия и Турция могут столкнуться. В гражданской войне, которая сейчас идет в Ливии, Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара. Вместе с Россией Хафтара поддерживают Египет, Эмираты, Саудовская Аравия и Франция. А Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем является признанным со стороны ООН и международного сообщества, его поддерживают Катар, Турция, Италия и некоторые другие страны. США занимают нейтральную позицию. Поддержка Турцией Сарраджа может привести к тому, что интересы России и Турции могут столкнуться", - заявил РИА Новости Султанов.
В этом плане, по мнению эксперта, предстоящая 8 января встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана очень важна. "Думаю, будет некий торг. Поиск общих интересов. Для Турции Ливия играет очень важную роль, потому что основной силой, которую поддерживает партия Правительства национального согласия, является военное формирование Мисураты. Мисурата – это центр политического ислама, который поддерживает Эрдоган. У России в данном случае менее ярко выраженный интерес", - пояснил собеседник агентства.
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По его словам, лидеров России и Турции объединяет стратегический подход, который заключается в том, что необходимо стабилизировать ситуацию и закончить гражданскую войну в Ливии. С этим согласны как Путин, так и Эрдоган. "В свое время египтяне выдвинули Хафтара. Но прошло 4 года, и Хафтар не смог добиться успеха. А в политике принцип таков, что если ты не выиграл, то обязательно проиграл. У Хафтара появилось много противников, он не может реализовать свою стратегию в Ливии… Поэтому, с точки зрения логики, необходимо сделать новые ставки в этой игре. Думаю, что, поскольку Путин с Эрдоганом уже нашли общий язык, они договорятся", - заключил эксперт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:14
Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии
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Ибрагим КалынХалифа ХафтарШамиль СултановТурцияРоссияВ мире
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