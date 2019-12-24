Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%

В 2019 году РФПИ с партнерами инвестировал более 300 миллиардов рублей в различные российские проекты, из которых 25 миллиардов рублей - средства фонда, а 280 миллиардов - средства партнеров, отметил он.

"Мы, безусловно, видим интерес не только от стран Ближнего Востока, от наших азиатских партнеров, но мы и активно возобновили инвестиции от европейских партнеров", - отметил Дмитриев. Он также обратил внимание, что ряд стран, например Монголия и Турция, создают фонды, похожие на РФПИ, чтобы тоже привлекать иностранные инвестиции в экономику.