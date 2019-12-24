Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%, это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Когда в начале года я прогнозировал, что прямые иностранные инвестиции в Россию вырастут более чем на 50% в этом году, многие сомневались, но сейчас мы видим, что они по итогам года вырастут где-то на 70%", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
В 2019 году РФПИ с партнерами инвестировал более 300 миллиардов рублей в различные российские проекты, из которых 25 миллиардов рублей - средства фонда, а 280 миллиардов - средства партнеров, отметил он.
"Мы, безусловно, видим интерес не только от стран Ближнего Востока, от наших азиатских партнеров, но мы и активно возобновили инвестиции от европейских партнеров", - отметил Дмитриев. Он также обратил внимание, что ряд стран, например Монголия и Турция, создают фонды, похожие на РФПИ, чтобы тоже привлекать иностранные инвестиции в экономику.
Выручка портфельных компаний фонда по итогам первого полугодия составила 3,6 триллиона рублей, что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года и опережает рост экономики, заметил Дмитриев.
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