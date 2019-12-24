Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате

"По факту выявленного правонарушения сотрудниками полиции возбуждено административное расследование, были приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. Сегодня 23-летний гражданин добровольно явился в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", — сказал Васенин.