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Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате
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РИА Новости

Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате

20:35 24.12.2019 (обновлено: 20:57 24.12.2019)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Как ранее сообщал канал Mash, Зироян ради съемок клипа прошелся по Новому Арбату в окружении "Майбахов" и заблокировал движение в час пик. Столичная Госавтоинспекция начала проверку.

"По факту выявленного правонарушения сотрудниками полиции возбуждено административное расследование, были приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. Сегодня 23-летний гражданин добровольно явился в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", — сказал Васенин.

По словам представителя ГУ МВД, в полиции также составили административный протокол по статье "Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Материал направят в суд, отметил Васенин.
Кроме того, в отношении шести водителей Mercedes, которые участвовали в съемках клипа, сотрудники ГИБДД также составили административные протоколы.
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