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Число жертв обстрела рынка в Йемене достигло 17 человек, сообщили СМИ
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РИА Новости

Число жертв обстрела рынка в Йемене достигло 17 человек, сообщили СМИ

20:27 24.12.2019
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что число погибших при обстреле саудовской армией рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена возросло до 17 человек, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших.
По сообщению телеканала, жертвами ракетного и артиллерийского обстрела стали пять йеменских граждан и 12 мигрантов из Африки.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Ансар АллаЙеменХодейда (город)В мире
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