Экологи видят ухудшение природной обстановки в Арктике в 2019 году

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Экологическая ситуация в Экологическая ситуация в Арктике в 2019 году ухудшилась, сообщил во вторник руководитель центра экологического консалтинга "Помор" Тимофей Суровцев на пресс-конференции "Экология Арктики, итоги-2019: новые риски и угрозы".

Организаторами пресс-конференции также выступили аналитическое агентство Barents News, ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Фонд защиты китов.

"По нашим наблюдениям, за прошедший год экология Арктики ухудшилась, и произошло это из-за промышленной деятельности человека. Основной вклад в загрязнение региона внесли нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли", - сказал Суровцев.

Он подчеркнул, что Арктика сегодня является важнейшим регионом не только для России, но и для ряда других стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады и США, и все эти страны должны нести коллективную ответственность за состояние арктических территорий.

"На первом месте среди рисков – нефтедобыча. Сейчас некоторые страны отказываются от добычи на шельфе, так как понимают, что угроза экологического вреда несопоставима с той выгодой, которую можно получить. Например, существует вероятность разлива нефти, который будет очень сложно ликвидировать в условиях полярной ночи", - сказал Суровцев.

Второй риск – горнорудное производство, резкий рост которого в странах Северной Европы был спровоцирован растущей популярностью электромобилей (ископаемые металлы используются в аккумуляторах).

"Ряд европейских стран, которые являются главными сторонниками перехода на электромобили, сейчас активно развивают добычу таких металлов, как медь, литий и никель. Так, в Норвегии за год подано порядка 70 лицензий на новые медные рудники, которые, к сожалению, практикуют сброс промышленных отходов во фьорды, откуда токсичные вещества идут в океан, в том числе - в Баренцево море", - посетовал эколог.

По его словам, третьим риском для экологии Арктики является растущая логистическая активность по Северному морскому пути: столкновение с айсбергами может стать роковым как для судов, перевозящих опасные грузы, так и для нефтяных платформ.

Руководитель аналитического агентства Barents News Василий Борисов отметил, что работающие в арктическом регионе страны должны ответить на эти вызовы путем консолидации усилий властей, бизнеса и экологических организаций. "Наш голос, голос независимых экологов, которые работают "на земле" и обладают серьезными компетенциями и чувством ответственности, власти в арктических регионах России просто не слышат" - считает Борисов.

О "глухоте" норвежских властей рассказал на пресс-конференции, глава "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв. "Мы долго боролись с рудником Нуссир на севере страны, однако ему правительство королевства все же дало лицензию на работу и разрешило сбрасывать до 2 миллионов тонн ядовитых отходов прямо в море. И это - несмотря на почти что 5 тысяч протестующих, среди которых были не только экологи, но и политики, представители малых народов".

О необходимости налаживания диалога между государством, бизнесом и экологами говорила также глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Ольга Штемберг. По ее словам, сегодня российское природоохранное законодательство является безупречным с точки зрения международного права, однако есть проблемы с тем, как эти законы применяются на практике.

"Государство должно создавать чёткие, структурированные правила игры и очень жестко их контролировать. При этом бизнес должен усвоить главный принцип, который записан во всех международных конвенциях - загрязнитель должен платить, либо нести ответственность – не только административную, но и уголовную", - подчеркнула Штемберг.

В свою очередь, представитель экологического фонда "Чистая Арктика" Екатерина Макарова рассказала, что сегодня движение эковолонтеров в арктическом регионе РФ активно набирает обороты.

"Идёт популяризация этой темы, общество меняется, люди приходят к экологическому мышлению, экологическому образу жизни. Уже сегодня для нового поколения такие вещи как сортировка отходов и утилизация батареек являются нормой жизни, и это большое достижение волонтеров", - отметила Макарова.

Она рассказала о сотрудничестве Фонда с Мурманским арктическим государственным университетом, в рамках которого создана система мотивации волонтеров. Так, студенты, участвующие в акциях "Чистая Арктика", могут претендовать на повышенную стипендию, а для абитуриентов участие в природоохранных мероприятиях приравнивается к школьным олимпиадам, что добавляет им до 10 дополнительных баллов.