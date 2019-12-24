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Экологи видят ухудшение природной обстановки в Арктике в 2019 году
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РИА Новости

Экологи видят ухудшение природной обстановки в Арктике в 2019 году

20:25 24.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Экологическая ситуация в Арктике в 2019 году ухудшилась, сообщил во вторник руководитель центра экологического консалтинга "Помор" Тимофей Суровцев на пресс-конференции "Экология Арктики, итоги-2019: новые риски и угрозы".
Организаторами пресс-конференции также выступили аналитическое агентство Barents News, ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Фонд защиты китов.

"По нашим наблюдениям, за прошедший год экология Арктики ухудшилась, и произошло это из-за промышленной деятельности человека. Основной вклад в загрязнение региона внесли нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли", - сказал Суровцев.

Он подчеркнул, что Арктика сегодня является важнейшим регионом не только для России, но и для ряда других стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады и США, и все эти страны должны нести коллективную ответственность за состояние арктических территорий.
"На первом месте среди рисков – нефтедобыча. Сейчас некоторые страны отказываются от добычи на шельфе, так как понимают, что угроза экологического вреда несопоставима с той выгодой, которую можно получить. Например, существует вероятность разлива нефти, который будет очень сложно ликвидировать в условиях полярной ночи", - сказал Суровцев.
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Второй риск – горнорудное производство, резкий рост которого в странах Северной Европы был спровоцирован растущей популярностью электромобилей (ископаемые металлы используются в аккумуляторах).
"Ряд европейских стран, которые являются главными сторонниками перехода на электромобили, сейчас активно развивают добычу таких металлов, как медь, литий и никель. Так, в Норвегии за год подано порядка 70 лицензий на новые медные рудники, которые, к сожалению, практикуют сброс промышленных отходов во фьорды, откуда токсичные вещества идут в океан, в том числе - в Баренцево море", - посетовал эколог.
По его словам, третьим риском для экологии Арктики является растущая логистическая активность по Северному морскому пути: столкновение с айсбергами может стать роковым как для судов, перевозящих опасные грузы, так и для нефтяных платформ.
Руководитель аналитического агентства Barents News Василий Борисов отметил, что работающие в арктическом регионе страны должны ответить на эти вызовы путем консолидации усилий властей, бизнеса и экологических организаций. "Наш голос, голос независимых экологов, которые работают "на земле" и обладают серьезными компетенциями и чувством ответственности, власти в арктических регионах России просто не слышат" - считает Борисов.
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За полярным кругом: как в Мурманске борются с угольной пыльюМурманский морской торговый порт отчитался о результатах экологической программы: территорию закрыли яркими защитными экранами, установили водяные пушки. Оценить "зеленые" проекты порта и полюбоваться работой кранов отправился корреспондент радио Sputnik.
О "глухоте" норвежских властей рассказал на пресс-конференции, глава "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв. "Мы долго боролись с рудником Нуссир на севере страны, однако ему правительство королевства все же дало лицензию на работу и разрешило сбрасывать до 2 миллионов тонн ядовитых отходов прямо в море. И это - несмотря на почти что 5 тысяч протестующих, среди которых были не только экологи, но и политики, представители малых народов".
О необходимости налаживания диалога между государством, бизнесом и экологами говорила также глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Ольга Штемберг. По ее словам, сегодня российское природоохранное законодательство является безупречным с точки зрения международного права, однако есть проблемы с тем, как эти законы применяются на практике.

"Государство должно создавать чёткие, структурированные правила игры и очень жестко их контролировать. При этом бизнес должен усвоить главный принцип, который записан во всех международных конвенциях - загрязнитель должен платить, либо нести ответственность – не только административную, но и уголовную", - подчеркнула Штемберг.

В свою очередь, представитель экологического фонда "Чистая Арктика" Екатерина Макарова рассказала, что сегодня движение эковолонтеров в арктическом регионе РФ активно набирает обороты.
"Идёт популяризация этой темы, общество меняется, люди приходят к экологическому мышлению, экологическому образу жизни. Уже сегодня для нового поколения такие вещи как сортировка отходов и утилизация батареек являются нормой жизни, и это большое достижение волонтеров", - отметила Макарова.
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
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Она рассказала о сотрудничестве Фонда с Мурманским арктическим государственным университетом, в рамках которого создана система мотивации волонтеров. Так, студенты, участвующие в акциях "Чистая Арктика", могут претендовать на повышенную стипендию, а для абитуриентов участие в природоохранных мероприятиях приравнивается к школьным олимпиадам, что добавляет им до 10 дополнительных баллов.
"Всё это вовлекает молодежь в волонтерскую деятельность, что, в свою очередь, способствует и реализации национального проекта "Экология", - заключила Макарова.
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ЭкологияОбщество
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