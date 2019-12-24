В парк "Мосгортранса" поступил трехсотый электробус

Во вторник мэр осмотрел "новогодний" общественный транспорт – электробусы, специально украшенные к Новому году. Среди них – 300-й московский электробус, на котором из гирлянд выложена соответствующая надпись.

"Хороший подарок сегодня был сделан - 300-й электробус пришел в Москву ... Буквально недавно это было фантастикой... Сегодня уже 300 машин, надеюсь, что в следующие годы объемы поставок нового транспорта будут нарастать", - сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, в настоящее время электробусы обслуживают 18 маршрутов и уже перевезли свыше 22 миллионов пассажиров (свыше 160 тысяч человек в день). На 2020 год запланирована поставка ещё 300 электробусов.