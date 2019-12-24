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В парк "Мосгортранса" поступил трехсотый электробус
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РИА Новости

В парк "Мосгортранса" поступил трехсотый электробус

20:24 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтанция зарядки пассажирского электробуса в Москве
Станция зарядки пассажирского электробуса в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трехсотый электробус поступил в парк "Мосгортранса" во вторник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Во вторник мэр осмотрел "новогодний" общественный транспорт – электробусы, специально украшенные к Новому году. Среди них – 300-й московский электробус, на котором из гирлянд выложена соответствующая надпись.
"Хороший подарок сегодня был сделан  - 300-й электробус пришел в Москву ... Буквально недавно это было фантастикой... Сегодня уже 300 машин, надеюсь, что в следующие годы объемы поставок нового транспорта будут нарастать", - сказал Собянин.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, в настоящее время электробусы обслуживают 18 маршрутов и уже перевезли свыше 22 миллионов пассажиров (свыше 160 тысяч человек в день). На 2020 год запланирована поставка ещё 300 электробусов.
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Сергей СобянинМоскваМосгортрансОбщество
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