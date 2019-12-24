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В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
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РИА Новости

В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии

20:17 24.12.2019 (обновлено: 21:01 24.12.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelСпециальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Оказание со стороны ряда стран, в том числе РФ, ОАЭ и Египта военной помощи Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром не способствует урегулированию ситуации в Ливии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.
"С апреля продолжает атаки на Триполи в нарушение перемирия. Кроме Турции, никто не обращает на это внимания. Россия, ОАЭ, Египет поставляют туда танки, снаряды, другое оружие, открыто поддерживают Хафтара. Таким образом, саботируется переговорный процесс по линии ООН. Это не способствует урегулированию ситуации", - сказал Калын журналистам.
Он добавил, что Турция продолжит поддержку "признанному мировым сообществом законному правительству Ливии" во главе с Файезом Сарраджем.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Вчера, 18:53
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
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Файез ас-СарраджИбрагим КалынХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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