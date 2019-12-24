В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.

"С апреля продолжает атаки на Триполи в нарушение перемирия. Кроме Турции, никто не обращает на это внимания. Россия, ОАЭ, Египет поставляют туда танки, снаряды, другое оружие, открыто поддерживают Хафтара. Таким образом, саботируется переговорный процесс по линии ООН. Это не способствует урегулированию ситуации", - сказал Калын журналистам.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.