Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество

"По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.