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Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
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РИА Новости

Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество

19:55 24.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дмитрий Медведев и премьер-министр правительства Вьетнама обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба правительства.

"По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
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Нгуен Суан ФукДмитрий МедведевВьетнамРоссияПолитика
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