Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дмитрий Медведев и премьер-министр правительства Вьетнама обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба правительства.
"По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.