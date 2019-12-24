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Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
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РИА Новости

Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

19:42 24.12.2019 (обновлено: 11:59 25.12.2019)
15426
© АГН "Москва" / Александр АвиловНачальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сообщили РИА Новости в суде.
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Вчера, 17:23
Источник рассказал подробности дела генерала ФТС
По версии следствия, Алексей Серебро вместе со своим начальником, генерал-лейтенантом Александром Кизлыком, помог контрабандистам, перевозившим деньги, уйти от уголовной ответственности.
Кизлык ранее был арестован также до 22 февраля. По словам источника РИА Новости, он способствовал прекращению уголовной ответственности супруги посла РФ в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении границы России в одном из столичных аэропортов.
Оба фигуранта обвиняются по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", им грозит до десяти лет колонии.
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Вчера, 15:24
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
101127214
Обсудить 19
Дело о коррупции в ФТСАлексей СереброАлександр КизлыкБасманный суд г. МосквыФедеральная таможенная служба РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Следствие установит,что он ни в чём не виноват.А слитки-наследство, от прабабушки досталось.Он их случайно в саду нашел и собирался сдать государству,но следствие его опередило.
24 декабря, 20:30
Владимир Воздроганов
6110107
посадят, как и Улюкаева и многих других.
24 декабря, 20:48
Сергей Пашкурлатов
1351004
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