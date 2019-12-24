Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сообщили РИА Новости в суде.

Кизлык ранее был арестован также до 22 февраля. По словам источника РИА Новости, он способствовал прекращению уголовной ответственности супруги посла РФ в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении границы России в одном из столичных аэропортов.