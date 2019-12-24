Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сообщили РИА Новости в суде.
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По версии следствия, Алексей Серебро вместе со своим начальником, генерал-лейтенантом Александром Кизлыком, помог контрабандистам, перевозившим деньги, уйти от уголовной ответственности.
Кизлык ранее был арестован также до 22 февраля. По словам источника РИА Новости, он способствовал прекращению уголовной ответственности супруги посла РФ в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении границы России в одном из столичных аэропортов.
Оба фигуранта обвиняются по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", им грозит до десяти лет колонии.