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Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
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РИА Новости

Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику

19:39 24.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции", - сообщила компания, анонсировав публикацию ее полного текста позднее на своем сайте.
Раскрытые в релизе подробности совпадают с теми, что сообщались после утверждения проекта документа правлением "Газпрома" 12 декабря.
Ключевая из них сформулирована так: "Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%". Чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде.
При этом, если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения. "Эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне", - указывается в релизе.
"Газпром" также подтвердил, что будет проводить свою дивидендную политику в дочерних и зависимых обществах.
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ГазпромМоскваНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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