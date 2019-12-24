Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику

Ключевая из них сформулирована так: "Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%". Чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде.