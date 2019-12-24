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"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
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РИА Новости

"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы

19:30 24.12.2019 (обновлено: 19:32 24.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Роснефть" не рассматривались для включения в перечень к приватизации, глобальных изменений госучастия в них не планируется, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Силуанов в конце октября заявил, что нужна более амбициозная программа. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ноябре говорил, что финансово-экономический блок правительства выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов. А в начале декабря заявил, что программа "расширенной приватизации" должна быть утверждена до конца года.
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"Такие компании, как "Газпром", "Роснефть", они не рассматривались в наших предложениях, в наших вариантах, поскольку мы здесь не планируем сильных глобальных изменений участия", - сказал Силуанов.
По его словам, правительство выделило три направления для приватизации: первое - снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, где она сейчас составляет, например, 60% или 52%; второе - снижение доли государства в компаниях со 100%-ным участием, например в "Транснефти" или РЖД, где это будет дело не одного года.
"Мы, конечно, говорим о необходимости участия в управлении компаниями частных акционеров, повышения корпоративной культуры без потери контроля за реализацией политики тех или иных компаний... И мы договорились о том, что такие предложения стратегически должны быть подготовлены. Потому что это серьезное решение для этих компаний. Потому что за год, за два, возможно, это не реалистично сделать", - отметил Силуанов.
И третий блок в работе по приватизации - компании, из которых государство может безболезненно выйти и получить деньги в качестве источника для финансирования дефицита бюджета, добавил он.
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Антон СилуановГазпромРоснефтьПравительство РФРоссияЭкономика
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