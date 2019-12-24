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В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
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РИА Новости

В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года

19:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство финансов России ожидает окончательного решения суда по долгу Украины по еврооблигациям к лету 2020 года, заявил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
"По оценкам наших юристов, которые ведут эти дела, оглашение окончательного решения будет к лету. Придется еще полгода подождать. Время идет, проценты капают. Там уже примерно 4,5 миллиарда долларов накапало вместе с процентами", - сказал он.
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Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияУкраинаЭкономика
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