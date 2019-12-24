Британцу удалили девятикилограммовую почку

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врачи удалили жителю британского Басингстока Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма, сообщает The Sun.
В 2002 году мужчине поставили диагноз поликистоз почек. Из-за болезни вес органа увеличивался, так как в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.
Семь лет назад Уотли удалили одну из почек, она весила 7,5 килограмма. Спустя два года ему пересадили донорский орган. В этом месяце британцу удалили вторую больную почку. Ее диаметр составлял 30 сантиметров.
По словам Дейва, он испытал сильное облегчение после операции, будто до нее он "носил троих детей".
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"Они провели огромную работу, и теперь я выгляжу стройнее", — отметил мужчина работу врачей.
Удаленная у 53-летнего Дейва Уотли почка в 120 раз превысила норму для взрослого человека. В настоящее время идет оформление рекорда в Книге Гиннеса.