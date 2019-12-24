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Британцу удалили девятикилограммовую почку
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РИА Новости

Британцу удалили девятикилограммовую почку

19:19 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПроведение операции
Проведение операции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Проведение операции . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врачи удалили жителю британского Басингстока Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма, сообщает The Sun.
В 2002 году мужчине поставили диагноз поликистоз почек. Из-за болезни вес органа увеличивался, так как в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.
Семь лет назад Уотли удалили одну из почек, она весила 7,5 килограмма. Спустя два года ему пересадили донорский орган. В этом месяце британцу удалили вторую больную почку. Ее диаметр составлял 30 сантиметров.
По словам Дейва, он испытал сильное облегчение после операции, будто до нее он "носил троих детей".
Медицинское оборудование
21 октября, 21:22
Подмосковные врачи удалили мужчине двухкилограммовую опухоль
"Они провели огромную работу, и теперь я выгляжу стройнее", — отметил мужчина работу врачей.
Удаленная у 53-летнего Дейва Уотли почка в 120 раз превысила норму для взрослого человека. В настоящее время идет оформление рекорда в Книге Гиннеса.
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Дейв УотлиВеликобританияВ мире
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