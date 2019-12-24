Британцу удалили девятикилограммовую почку

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врачи удалили жителю британского Басингстока Врачи удалили жителю британского Басингстока Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма, сообщает The Sun

В 2002 году мужчине поставили диагноз поликистоз почек. Из-за болезни вес органа увеличивался, так как в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.

Семь лет назад Уотли удалили одну из почек, она весила 7,5 килограмма. Спустя два года ему пересадили донорский орган. В этом месяце британцу удалили вторую больную почку. Ее диаметр составлял 30 сантиметров.

По словам Дейва, он испытал сильное облегчение после операции, будто до нее он "носил троих детей".

"Они провели огромную работу, и теперь я выгляжу стройнее", — отметил мужчина работу врачей.