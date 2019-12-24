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Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
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РИА Новости

Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"

19:21 24.12.2019 (обновлено: 19:24 24.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трубоукладочных судов, подобных тем, что имеются у швейцарской Allseas и отозванных из-за санкций США, у России нет, однако есть те, что все же способны помочь "Газпрому" достроить "Северный поток – 2", только медленнее, заявил РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Ранее во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток – 2". По его словам, сейчас у России нет таких судов, которые уже сегодня могли бы приступить к достройке трубопровода.
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"Как таковых судов-трубоукладчиков у российских компаний действительно сейчас нет, иначе бы "Газпром" не нанял иностранного подрядчика Allseas. ... Судов по типу тех трубоукладчиков, как у Allseas - нет", - сказал Авакян. Он отметил, что арендовать такое судно не составляет большого труда, а вот строить новое – слишком долго и дорого, и об этом можно говорить лишь на среднесрочную перспективу.
"То есть, иными словами, в случае с "Северным потоком – 2" разумнее всего будет найти оперативное решение проблемы вместо того, чтобы пытаться сделать что-то глобальное. В крайнем случае, я думаю, можно задуматься о закупке подобного судна", - добавил эксперт.
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Однако у "Газпрома" все же есть способ завершить проект собственными силами, но медленнее, оценивает Авакян. Речь идет о трубоукладчике "Газпром флота" "Академике Черском", который сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что с приобретением этого судна компания получила технологическую независимость в области строительства морских трубопроводов и проведения подводных операций.
"Потенциально его действительно можно использовать в этом процессе, однако тут возникает вопрос компетенций и сроков. Чтобы только доставить это судно в пункт назначения понадобиться минимум неделя, а чтобы настроить оборудование и найти подходящий персонал, думаю, уйдет как минимум два месяца. То есть, базовым сценарием я вижу продолжение работы ... Allseas, но если будут проблемы в его работе, то высока вероятность, что будут пробовать все сделать своими силами", - заключил эксперт.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Северный потокГазпромОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
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