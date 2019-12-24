Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трубоукладочных судов, подобных тем, что имеются у швейцарской Allseas и отозванных из-за санкций США, у России нет, однако есть те, что все же способны помочь "Газпрому" достроить Трубоукладочных судов, подобных тем, что имеются у швейцарской Allseas и отозванных из-за санкций США, у России нет, однако есть те, что все же способны помочь "Газпрому" достроить "Северный поток – 2" , только медленнее, заявил РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Ранее во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток – 2". По его словам, сейчас у России нет таких судов, которые уже сегодня могли бы приступить к достройке трубопровода.

"Как таковых судов-трубоукладчиков у российских компаний действительно сейчас нет, иначе бы "Газпром" не нанял иностранного подрядчика Allseas. ... Судов по типу тех трубоукладчиков, как у Allseas - нет", - сказал Авакян. Он отметил, что арендовать такое судно не составляет большого труда, а вот строить новое – слишком долго и дорого, и об этом можно говорить лишь на среднесрочную перспективу.

"То есть, иными словами, в случае с "Северным потоком – 2" разумнее всего будет найти оперативное решение проблемы вместо того, чтобы пытаться сделать что-то глобальное. В крайнем случае, я думаю, можно задуматься о закупке подобного судна", - добавил эксперт.

Однако у "Газпрома" все же есть способ завершить проект собственными силами, но медленнее, оценивает Авакян. Речь идет о трубоукладчике "Газпром флота" "Академике Черском", который сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что с приобретением этого судна компания получила технологическую независимость в области строительства морских трубопроводов и проведения подводных операций.