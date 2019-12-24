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Культура
2019-12-24T20:02+0300
https://ria.ru/20191224/1562799732.html
Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
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РИА Новости

Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок

20:02 24.12.2019
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© РИА Новости / Наталия ГригорьеваНик Кейв, фестиваль Primavera Sound в Барселоне
Ник Кейв, фестиваль Primavera Sound в Барселоне
© РИА Новости / Наталия Григорьева
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ник Кейв и группа Bad Seeds выложила в Сеть фильм Distant Sky с концертом 2018 года в качестве подарка фанатам, сообщает NME.
Режиссером картины стал Дэвид Барнард. Она представляет собой полную запись выступления группы в Королевской опере Дании в Копенгагене в октябре 2018 года.
Затем фильм вышел в кино, а некоторые песни были выложены онлайн, но впервые он стал доступен в Сети целиком только сегодня, 24 декабря.
Ник Кейв написал в инстаграме, что фанаты много раз просили его поделиться этим концертом, и поздравил всех с Рождеством.
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КультураМузыкаНовости культурыНик КейвКопенгаген
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