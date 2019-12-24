Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ник Кейв и группа Bad Seeds выложила в Сеть фильм Distant Sky с концертом 2018 года в качестве подарка фанатам, . Ник Кейв и группа Bad Seeds выложила в Сеть фильм Distant Sky с концертом 2018 года в качестве подарка фанатам, сообщает NME.

Режиссером картины стал Дэвид Барнард. Она представляет собой полную запись выступления группы в Королевской опере Дании в Копенгагене в октябре 2018 года.

Затем фильм вышел в кино, а некоторые песни были выложены онлайн, но впервые он стал доступен в Сети целиком только сегодня, 24 декабря.