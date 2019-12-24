Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января

АФИНЫ, 24 дек — РИА Новости. Председатель Госсовета Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу назначила на 10 января рассмотрение дела россиянина Александра Винника "в виду его чрезвычайной важности", сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Накануне Госсовет приостановил выполнение решения Минюста Греции об экстрадиции Винника во Францию, США и Россию ввиду "опасности для его жизни". По словам Мусатова, рассмотрение дела планировалось на 24 марта 2020 года.

"Сегодня, 24 декабря, председатель Государственного совета, верховного кассационного суда, единоличным решением изменила решение, вынесенное вчера по делу Александра Винника. Во вчерашнем решении судья (председатель 4-го отдела Госсовета) постановил рассмотреть заявление об отмене решения о выдаче, подписанное министром юстиции, и временно приостановить выдачу Александра по этому решению", — сказал Мусатов.

"В соответствии с решением председателя Госсовета, дело изымается у 4-го компетентного отдела, вынесшего вчера решение, и передаётся к рассмотрению пленуму в расширенном составе судей в связи чрезвычайной важностью дела. Также изменена дата рассмотрения с 24 марта 2020 года на 10 января 2020 года", — сказал Мусатов.

По его словам, заседание назначено на 9.30.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПРАВОСУДИЕ

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу заявила о политическом вмешательстве в судебный процесс.

"Вчера я заявила, что против Александра Винника выступают "механизмы, которые теперь, как ожидается, будут мобилизованы подспудно и открыто для отмены судебного постановления". Не успели высохнуть чернила на временном указе о приостановлении выдачи, и "невидимая видимая" рука вывела дело из компетентного 4-го отдела Государственного совета, удалила дело из списка определенных к рассмотрению 24 марта 2020 года и поспешно объявила о пленарном заседании Государственного совета 10 января 2020 года, сократив сроки и изменив докладчика по делу, который уже был определен", - говорится в заявлении Константопулу, поступившем в РИА Новости.

"Невидимая видимая" рука принадлежит председателю Госсовета Екатерине Сакелларопулу, которая сегодня, накануне Рождества, обеспокоилась этим. Напомню, что 7 января 2020 года премьер-министр (Кириакос Мицотакис) посетит Белый дом", - заявила адвокат.

По ее словам, имя Сакелларопулу называют среди возможных кандидатов в президенты Греции, выборы которого пройдут весной.

"Борьба Александра за закон и право продолжается. Это неравная борьба, в которой мы сделаем все возможное, чтобы победить. Мы защищаем не только Александра, но и независимость нашей страны и независимость судебной власти", - говорится в заявлении Константопулу.

ДЕЛО ВИННИКА

Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. Его выдачи по обвинению в разных преступлениях добиваются США, Франция и Россия.

США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В Америке россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

Франция обвинила Винника в том, что он причастен к мошенническому обману тысяч французов, причем в то время, как сидел в греческой тюрьме, хотя он находился под круглосуточным наблюдением и не имел никакого доступа к электронным устройствам. Французские власти при этом не уточняли статус Винника – является ли он подозреваемым, обвиняемым или свидетелем.

Винник отрицает все объявления и заявляет, что не нарушал законов США и Франции. Он также заявил, что готов предстать перед судом в России.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию. Это решение принято с грубейшими нарушениями всех правовых норм, заявили адвокаты, и обжаловали его.