МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов после принятия самого закона, сейчас правительство уже переходит к практике параллельной подготовки таких документов в ходе работы над законопроектом, однако так не всегда можно сделать.
"Законы и подзаконные акты - очень важная вещь. Конечно, недопустимо, когда работа над подзаконными актами идет годами после принятия того или иного закона. Правда, и правительство тоже это видит; сейчас переходят к практике параллельной подготовки подзаконных актов уже вместе с самим законом", - сказал Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации во вторник.
Наряду с этим он признал, что такой механизм не всегда применим.
"Не всегда, конечно, это можно сделать, имея в виду, что все-таки правительство на 100% не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими поправками. Поэтому это может быть сделать сложно иногда, но в целом, конечно, к этому надо стремиться", - уверен президент.