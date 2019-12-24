Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов

"Не всегда, конечно, это можно сделать, имея в виду, что все-таки правительство на 100% не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими поправками. Поэтому это может быть сделать сложно иногда, но в целом, конечно, к этому надо стремиться", - уверен президент.