Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран.
"Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и Совфеда.
Он напомнил, что начиная с 1934 года начала создаваться по сути правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств.
"И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами", - сказал Путин.