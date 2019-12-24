Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

"Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и Совфеда.