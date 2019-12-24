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Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
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РИА Новости

Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

18:36 24.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран.
"Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и Совфеда.
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Он напомнил, что начиная с 1934 года начала создаваться по сути правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств.
"И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами", - сказал Путин.
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Госдума РФИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинРоссияАдольф ГитлерОбщество
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