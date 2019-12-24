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В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
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РИА Новости

В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными

18:35 24.12.2019 (обновлено: 18:43 24.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Киев, не придерживаясь условий обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных", может сорвать обмен пленными, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
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"Мы в очередной раз настаиваем на выполнении Украиной взятых на себя обязательств и реализации принципа "всех установленных на всех установленных". В противном случае это приведет к срыву по вине Киева реализации решения участников "нормандской встречи", касающегося решения по освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца 2019 года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", - заявила Кобцева.
Она уточнила, что со своей стороны ЛНР подтверждает готовность к освобождению людей по принципу "всех установленных на всех установленных". По словам Кобцевой, из-за нарушения Киевом условий представители ЛНР оставляют за собой право корректировать списки на обмен удерживаемыми лицами. "Если Украина не изменит подхода к формированию списка для обмена, мы оставляем за собой право корректировки списка лиц, удерживаемых в ЛНР, в чьем освобождении заинтересована Украина", - подчеркнула она.
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На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
000120
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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