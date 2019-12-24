В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Киев, не придерживаясь условий обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных", может сорвать обмен пленными, заявила представитель самопровозглашенной Киев, не придерживаясь условий обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных", может сорвать обмен пленными, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу , руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

"Мы в очередной раз настаиваем на выполнении Украиной взятых на себя обязательств и реализации принципа "всех установленных на всех установленных". В противном случае это приведет к срыву по вине Киева реализации решения участников "нормандской встречи", касающегося решения по освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца 2019 года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", - заявила Кобцева.

Она уточнила, что со своей стороны ЛНР подтверждает готовность к освобождению людей по принципу "всех установленных на всех установленных". По словам Кобцевой, из-за нарушения Киевом условий представители ЛНР оставляют за собой право корректировать списки на обмен удерживаемыми лицами. "Если Украина не изменит подхода к формированию списка для обмена, мы оставляем за собой право корректировки списка лиц, удерживаемых в ЛНР, в чьем освобождении заинтересована Украина", - подчеркнула она.

На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".