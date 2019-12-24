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Иракский парламент проголосовал за новый закон о выборах
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РИА Новости

Иракский парламент проголосовал за новый закон о выборах

18:33 24.12.2019
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© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент
© Flickr / James (Jim) Gordon
Иракский парламент. Архивное фото
БАГДАД, 24 дек – РИА Новости. Иракский парламент во вторник проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев, передает корреспондент РИА Новости.
Об итогах голосования и принятии закона объявил спикер парламента Мухаммад аль-Хальбуси.
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Также он объявил, что в стране чиновникам будет запрещено иметь двойное гражданство.
По данному закону в стране могут пройти досрочные выборы законодательного собрания. Согласно закону, победителем на выборах признается получивший большинство голосов, а кандидатуры выдвигаются в индивидуальном порядке.
Голосование ранее многократно откладывалось из-за противоречий между депутатами.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.
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