Иракский парламент проголосовал за новый закон о выборах

Также он объявил, что в стране чиновникам будет запрещено иметь двойное гражданство.

По данному закону в стране могут пройти досрочные выборы законодательного собрания. Согласно закону, победителем на выборах признается получивший большинство голосов, а кандидатуры выдвигаются в индивидуальном порядке.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.