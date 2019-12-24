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РИА Наука
2019-12-24T18:34+0300
https://ria.ru/20191224/1562797234.html
В Эфиопии обнаружен город, оставшийся от древней цивилизации
https://cdn25.img.ria.ru/images/156279/66/1562796653_0:57:778:495_1036x0_80_0_0_2b21398db65cd0abb607a5f0801aad4b.jpg
РИА Новости

В Эфиопии обнаружен город, оставшийся от древней цивилизации

18:33 24.12.2019 (обновлено: 18:34 24.12.2019)
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© Ioana Dumitru / Antiquity, 2019Раскопки древнего города Бета Самати
Раскопки древнего города Бета Самати
© Ioana Dumitru / Antiquity, 2019
Раскопки древнего города Бета Самати
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На севере Эфиопии археологи обнаружили древний город, который был частью могущественной Аксумской империи, соперничавшей с Римом. Описание находок приведено в журнале Antiquity.
Аксумская империя в I-IX веках нашей эры, наряду с Римом, Персией и Китаем, была одной из самых могущественных стран мира, первым государством к югу от Сахары, где появилась собственная письменность и государственность, чеканилась своя монета. В IV веке здесь было официально принято христианство. Таким образом Аксум стал третьим, после Армении и Римской империи, государством, где христианство стало государственной религией.
Охватывая в период расцвета территории современных Эфиопии, Эритреи, Джибути, Сомали и часть Аравийского полуострова, это процветающее и разнородное по населению государство играло важную роль в торговле между Римской империей и древним Востоком.
"Это одна из важнейших древних цивилизаций, но люди о ней не знают, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Майкла Харроуэра (Michael Harrower) из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США). — За пределами Египта и Судана, это самое раннее сложное общество и крупная цивилизация в Африке".
Археологи из США, Эфиопии, Германии, Великобритании, Канады и Ливана начали раскопки на севере Эфиопии, в районе Йехи в 2009 году. Местные жители давно говорили, что под землей здесь находятся остатки древних сооружений, часть из которых была раскопана в 1970-х годах, но затем работы были приостановлены.
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Раскопки 2011, 2012, 2015 и 2016 годов позволили обнаружить фрагменты каменных зданий, прослеживающиеся на глубину более трех метров от поверхности. Самое древнее из них датировано VIII веком до нашей эры, самое молодое — VII веком нашей эры. Исследователи назвали город Бета Самати, что означает "дом зрителей" на местном языке тигринья.
Ранние предметы свидетельствуют о политеистических верованиях жителей Бета Самати, на которые оказали сильное влияние традиции королевства Саба, располагавшегося на территории нынешнего Йемена. Однако после IV века преобладает христианская символика. Так, ученые обнаружили фундамент базилики IV века нашей эры, а неподалеку от него — каменный кулон с христианским крестом.
Команда также нашла кольцо в римском стиле, сделанное из медного сплава, покрытого сусальным золотом, с красным камнем сердоликом и выгравированным изображением головы быка над виноградной лозой или венком.
© Ioana Dumitru / Antiquity, 2019Кольцо из золота и сердолика из раскопок в Бета Самати
Кольцо из золота и сердолика из раскопок в Бета Самати
© Ioana Dumitru / Antiquity, 2019
Кольцо из золота и сердолика из раскопок в Бета Самати
По мнению ученых, Бета Самати был шумным торговым и религиозным центром, расположенным между столицей — городом Аксум — и Красным морем. О том, что здесь процветала торговля, говорят находки средиземноморских амфор и стеклянной бусины с Ближнего Востока.
Радиоуглеродное датирование найденных предметов охватывает период с 771 года до нашей эры до 645 года нашей эры. Это значит, что город был обитаем в течение всего срока существования Аксумской империи — 1400 лет, а самые ранние предметы относятся еще к так называемому "доаксумскому" периоду.
И в этом, по мнению, авторов, заключается главное открытие, которое опровергает мнение о том, что перед появлением аксумской цивилизацией древние поселения пришли в упадок. Теперь же ясно, что Аксумское царство было прямым преемником предыдущих государственных образований.
"Наша работа показывает, что Бета Самати был крупным, густонаселенным поселением, расположенным в 6,5 километрах к северо-востоку от Йехи, центра политической власти самого раннего (доаксумского) сложного государства Африки к югу от Сахары", — пишут в статье авторы.
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